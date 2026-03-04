L’Accademia d’arte di Cagliari in partenza per la Svezia, al via il progetto di scambio tra studenti

Dal 10 marzo al Lazzaretto in mostra le opere degli studenti svedesi, dal 7 aprile gli artisti cagliaritani voleranno a Lund.

Le varie forme dell’arte, della pittura, del disegno, del fumetto e dell’illustrazione diventano

un ponte per unire due mondi, un filo conduttore che idealmente unisce due territori

apparentemente diversi per clima e colori: la Sardegna e la Svezia.



E’ il viaggio, “andata e ritorno”, dello scambio artistico tra l’Accademia d’arte di

Cagliari e la Gymnasieskolan Spyken di Lund, in Svezia, nell’ambito del progetto

Open Source Art (Osa). L’iniziativa vede coinvolti gli studenti delle due scuole. Le loro

opere, in due momenti separati, lasceranno la terra d’origine per svelarsi agli occhi dei

colleghi dell’altra nazione.

“Il progetto si articola in due momenti espositivi di grande rilievo – spiegano

dall’Accademia d’arte di Cagliari -. Da martedì 10 marzo a sabato 21 gli studenti del

Gymnasieskolan Spyken esporranno i propri lavori a Cagliari”.

Le opere saranno in mostra al Lazzaretto di sede dell’Accademia e simbolo della rigenerazione culturale della città.

Dal 7 al 17 aprile, saranno le opere di 15 studenti dell’Accademia d’arte di Cagliari a

varcare i confini nazionali per essere ospitate nel centro museale civico Stadshallen,

nel cuore storico della città universitaria di Lund.

Un’occasione importante per gli studenti di Cagliari che permetterà loro di confrontarsi con un’altra rinomata realtà.

“Questa iniziativa non è solo una mostra – spiegano dall’Accademia – ma un vero e

proprio viaggio attraverso universi visivi differenti”. Pittura, disegno, fumetto, illustrazione,

infatti, sono le tecniche e i territori scelti dagli studenti per la cooperazione artistica a

distanza. Le matite, i pennelli, i pennarelli, ma anche le tavolette grafiche sono diventate

così uno strumento per unire, per trovare un fine e una identità comune.



“L’iniziativa – spiegano dall’Accademia – è l’apice di un progetto di scambio internazionale

nato nel 2025, portato avanti dalla docente Lara Sanna, referente per il liceo Spyken, e

dal coordinamento dei docenti dell’Accademia d’arte di Cagliari Stefano Obino, Alberto

Marci e Luca Tedde”.

Quattro professionisti che sono riusciti a creare un sorta di ponte tra realtà diverse, un

percorso di pedagogia artistica unico nel suo genere che ha permesso e permette agli

studenti di crescere, aprirsi e scoprire il mondo anche guardandolo con gli occhi degli altri.

In un mondo che sembra sgretolarsi, l’arte diventa lo strumento per unire.