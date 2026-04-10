La Sardegna punta sui borghi: in arrivo 38 milioni per il turismo lento

Quindici sindaci hanno firmato la convenzione con la Regione per investimenti sui borghi: si punta su eccellenze enogastronomiche, cultura e tradizioni.



Grazie a 38 milioni di Fondi per lo sviluppo e la coesione potranno essere riqualificate strade, parchi, percorsi e aree destinate a ospitare i turisti e per migliorare l’offerta culturale e ricettiva nei borghi della Sardegna: sono previsti circa 2,5 milioni per ciascun centro.



Il progetto a regia regionale, finalizzato a posizionare l’Isola nel crescente mercato dello slow tourism che comprende anche quello escursionistico, dei cammini e dell’enogastronomia, coinvolge gli unici borghi certificati da i Borghi più belli d’Italia (Iso 9001) e Bandiere arancioni del Touring Club, Si va da quello più piccolo, con 13 abitanti, Lollove, a quuello più grande, Tempio, con 13 mila residenti. Nel dettaglio sono Aggius, Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, Galtellì, Gavoi, Laconi, La Maddalena, Lollove, Oliena, Posada, Sadali, Sardara e Tempio Pausania.



I sindaci hanno sottoscritto la convenzione che fa partire le pratiche per i finanziamenti con l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu. “Il turismo cresce del 33% in due anni ma i flussi sono concentrati in una settantina di comuni neanche tutti costieri e in poche settimane l’anno, 7-8 – ha spiegato l’esponente della Giunta – con il prodotto marino balneare non possiamo pensare che il turismo possa diventare il pilastro principale della nostra economia, se non creando prodotti nuovi. L’integrazione del turismo dei borghi, con la scoperta della cultura, gastronomia e tradizioni, rende la Sardegna attraente in tutti i mesi dell’anno”.



La prossima settimana Cuccureddu violerà a New York per presentare l’Isola con il nuovo collegamento Delta da Olbia: “il suo tour operator non mette il mare in primo piano ma mette l’artigianato, il vino e la gastronomia”. Tra 2027 e 2030 ogni borgo organizzerà un singolo evento al termine degli interventi previsti