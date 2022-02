La Sardegna di Carlo Levi in mostra al Man di Nuoro

Il Man di Nuoro ospita la grande mostra antologica di Carlo Levi frutto dei suoi due viaggi in Sardegna, compiuti nel maggio 1952 e nel dicembre 1962. La mostra, dal titolo ‘Tutto il Miele è finito. La Sardegna, la pittura’ – che rimarrà nel museo nuorese fino al 19 giugno – documenta l’intero arco della sua ricerca con 89 opere tra dipinti, disegni e incisioni, datate dal 1925 ai primi anni settanta e si avvale della collaborazione della Fondazione Carlo Levi di Roma e dei prestiti di musei, collezioni pubbliche e private.

È arricchita inoltre dal progetto speciale di residenza produttiva che ha visto coinvolta l’artista Vittoria Soddu con un triplice intervento realizzato con la produzione di Fondazione Sardegna Film Commission. L’esposizione trae il titolo dall’omonimo libro dello scrittore, edito da Einaudi nel 1964, in cui Levi racconta i paesaggi naturali, culturali, poetici e politici dei suoi due viaggi in Sardegna.

Il Man ricostruisce nella mostra – curata da Giorgina Bertolino – l’incontro fra l’artista e l’isola, offrendo l’occasione per immergersi nella sua pittura, dagli esordi alla maturità. Si tratta di una mostra monografica e un’ampia antologica, articolata sui tre piani del Museo e dedicata a un protagonista della storia e della cultura italiana del Novecento.

“La mostra che il Man di Nuoro ha dedicato a Carlo Levi nel centoventesimo anniversario della nascita indaga aspetti meno conosciuti della sua storia artistica e intellettuale, in linea con una volontà di ricerca che il museo ha dedicato negli ultimi anni alla riscoperta del proprio territorio mediante i contributi di artisti di diversa provenienza e nazionalità che hanno svolto le loro ricerche alla Sardegna”, spiega l’ex direttore del Man, Luigi Fassi, che ha promosso la mostra inaugurata dalla nuova direttrice Chiara Gatti: “Sono molto felice di iniziare questo incarico con una esposizione così significativa dal valore storico e che restituisce una ricerca inedita della pittura di Levi – spiega la neo direttrice del museo nuorese -. In questa mostra traspare l’amore di Levi per la Sardegna che affonda nei paesaggi, nei volti delle persone. Opere che lo collegano alla scuola romana e ai movimenti artistici del suo tempo”.