La Sardegna al salone tourismA, focus su Domus de janas e Mont’e Prama

Incontri, workshop, tavoli tematici attorno al patrimonio culturale isolano da venerdì a domenica

E’ stata inaugurata venerdì a Firenze la dodicesima edizione del tourismA–Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, in programma fino a domenica 1 marzo, appuntamento di riferimento nazionale e internazionale per la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Un’edizione che rinnova il legame storico con la rivista Archeologia Viva, diretta dal direttore del Salone Piero Prunetti, che proprio con un reportage dalla Sardegna esordì nel suo primo numero.

Il pubblico ha risposto positivamente alla proposta della Sardegna al tourismA che ha scelto di presentarsi con un’immagine coordinata e riconoscibile dell’isola, grazie alla partecipazione congiunta dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione Mont’e Prama.

La giornata inaugurale è stata arricchita anche dagli incontri commerciali dedicati agli operatori del turismo culturale: un momento di confronto e di scambio che ha visto la partecipazione di buyer, imprese e realtà territoriali interessate a sviluppare collaborazioni e nuove opportunità di mercato.

Con oltre quindicimila visitatori nell’edizione 2025, tourismA si conferma un luogo privilegiato di incontro tra istituzioni, studiosi, professionisti e territori impegnati nella ricerca e nella progettazione culturale.

La partecipazione della Sardegna si articola in un programma coordinato di attività: presentazioni nello stand istituzionale, workshop dedicati all’interno del IX Workshop B2B del Turismo Culturale in collaborazione con la Fondazione Sistema Toscana, il cui programma di quest’anno prevede accoglie trenta buyers italiani e ventidue esteri provenienti da Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Germania, Ungheria, Svizzera, Portogallo e Belgio. Si tratta di un contesto altamente professionale, ideale per consolidare relazioni e aprire nuove collaborazioni nel mercato del turismo culturale.

Il tourismA prevede inoltre interventi nelle sale congressi e appuntamenti inseriti nel calendario ufficiale del Salone. Un insieme di azioni che valorizza la ricchezza del patrimonio archeologico e culturale dell’isola e consolida la sua presenza nei principali circuiti nazionali del turismo culturale.

Tra i focus, la presentazione del riconoscimento UNESCO delle Domus de Janas, nuovo sito del Patrimonio Mondiale, e dei Giganti di Mont’e Prama, straordinarie sculture nuragiche rinvenute nel territorio di Cabras.