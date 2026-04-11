La “primissima viola” Danilo Rossi protagonista a Sassari per la rassegna I grandi interpreti

Appuntamento il 16 aprile al Teatro Verdi di Sassari per la nuova stagione concertistica

Uno dei concerti per viola più iconici, una suite che unisce pop e classica e un interprete d’eccezione: Danilo Rossi, definito “primissima viola, un gigante” dal grande direttore d’orchestra Zubin Mehta.



Si preannuncia come imperdibile il prossimo appuntamento con I grandi interpreti della musica, la rassegna concertistica della cooperativa Teatro e/o Musica. Giovedì 16 aprile alle 20.30 lo storico Teatro Verdi di Sassari accoglie un interprete straordinario, diventato prima viola solista dell’Orchestra della Scala di Milano a soli 19 anni – il più giovane strumentista della storia scaligera ad aver ricoperto quel ruolo, mantenuto per 36 anni – e oggi protagonista nei teatri e nelle sale da concerto più prestigiosi del mondo. Ad affiancare Danilo Rossi sarà la Teatro Verdi Chamber Orchestra, l’ensemble che accompagna tutta la stagione concertistica, guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio.



La terza serata dei Grandi interpreti 2026, rassegna organizzata con il contributo di Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna, si aprirà con il Concerto in re maggiore per viola e orchestra di Franz Anton Hoffmeister, composto alla fine del XVIII secolo. Uno dei più noti concerti dedicati a questo strumento, fu anche uno dei primi a valorizzare la viola, fino ad allora considerata per lo più come parte dell’organico orchestrale rispetto ai già tantissimi concerti scritti, invece, per violino. Seguirà un grande classico del repertorio giovanile di Wolfgang Amadeus Mozart, il Divertimento n. 2 in si bemolle maggiore K137, eseguito dalla Chamber Orchestra, mentre la serata sarà conclusa dalla “Beatles Suite”, una rilettura per viola e orchestra delle più famose canzoni della band inglese che ha scritto la storia della musica degli anni Sessanta e Settanta.



Protagonista di una carriera costellata da concerti che lo hanno portato in giro per il mondo, Danilo Rossi come solista ha eseguito tutto il repertorio per viola sotto la guida di Riccardo Muti, Gianandrea Gavazzeni, Riccardo Chailly, Gianandrea Noseda, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, mentre come prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala ha collaborato, tra gli altri, con Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Carlos Kleiber, Leonard Bernstein, Daniele Gatti, Paavo Järvi. Spazia nei generi musicali più diversi, dal jazz al pop, e ha al suo attivo numerosi incontri con attori, scrittori, poeti che lo hanno portato ad esibirsi negli ambienti più diversi.



I biglietti per il concerto di giovedì sono disponibili al botteghino del Teatro Verdi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, e sul sito www.teatroeomusica.it. Sono previsti sconti per gli studenti grazie alla collaborazione con ERSU Sassari.