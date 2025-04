La band Yellowjackets inaugura la nuova edizione del “CultureFestival”

Sarà la leggendaria band statunitense Yellowjackets ad inaugurare la XVIII edizione del CultureFestival, rassegna di musica e arti organizzata dall’Associazione Sardinia Pro arte dietro la direzione artistica del musicista e compositore Simone Pittau.

L’appuntamento è per il 18 maggio a Palazzo Doglio a Cagliari quando alle 19,30 gli Yellowjackets (Russell Ferrante, piano e tastiere, Bob Mintzer, sax tenore e EWI, Dane Alderson, basso, e William Kennedy, batteria) saliranno sul palco per presentare i brani di “Fastsen Up”, il loro 27° album in studio.

Pionieri del jazz, pluripremiati ai Grammy Awards, con il loro ultimo lavoro gli Yellowjackets tornano a ridefinire ancora una volta la jazz fusion. Noti per il loro sound che fonde i generi e la loro impeccabile abilità musicale, Russell Ferrante, Bob Mintzer, Dane Alderson e Will Kennedy offrono un’esperienza di ascolto fresca ma senza tempo, avventurosa come sempre. “Fasten Up” prorompe con l’energia distintiva degli Yellowjackets, con 11 tracce, tra cui 10 originali e una vivace cover di “Comin’ Home Baby” di Ben Tucker, con l’originale “The Lion” che mette in risalto il grande talento Raul Midón cantautore e chitarrista messicano.

Dopo l’inaugurazione a Cagliari, l’edizione 2025 del CultureFestival proseguirà sino al 30 novembre in tutta la Sardegna, facendo tappa nei comuni di Sanluri, Gergei, San Gavino Monreale, Gavoi, Stintino, Arbus, Olbia, La Maddalena, Mogoro, Fluminimaggiore, e ancora Cagliari.

Il CultureFestival è realizzato con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione autonoma della Sardegna – Assessorati della Pubblica Istruzione e del Turismo, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna, i comuni coinvolti e diversi sponsor privati.