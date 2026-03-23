“Inheritance”, Paolo Fresu e l’Orchestra del Teatro lirico per la prima volta insieme

L’atteso appuntamento fa parte del cartellone della stagione concertistica. Sul palco Elena Ledda, Roberto Cipelli, Antonello Salis e altri musicisti che hanno accompagnato Fresu negli ultimi decenni

Paolo Fresu incontra per la prima volta l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Il trombettista sardo, celebre nel mondo della musica jazz ma non solo, è protagonista del progetto musicale “Inheritance” venerdì 27 marzo alle 20 e sabato 28 alle 19. È il quinto, atteso, appuntamento inserito all’interno della stagione concertistica e da tempo sold out.



Sul palco con Fresu, tromba, flicorno, effetti, si alternano apprezzati musicisti in qualità di ospiti-solisti. Per il Paolo Fresu Quintet: pianoforte Roberto Cipelli – sassofoni Tino Tracanna – contrabbasso Attilio Zanchi – batteria Ettore Fioravanti; con Paolo Fresu Devil Quartet, chitarra Bebo Ferra, contrabbasso Paolino Dalla Porta, batteria Stefano Bagnoli, Ospiti speciali il fisarmonicista Antonello Salis, la cantante Elena Ledda, il musicista Alessio Atzori. Le composizioni originali sono di Paolo Fresu, gli arrangiamenti di Paolo Silvestri.



Il concerto segna il debutto a Cagliari, alla guida di orchestra del Lirico e solisti, di Paolo Silvestri, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e pianista genovese che da molti anni sperimenta l’incontro tra linguaggi differenti coniugando il jazz e la musica contemporanea con le tradizioni musicali popolari di tutto il mondo.



È partita da Cagliari a inizio anni ’80 la storia musicale di Paolo Fresu che ritorna nel capoluogo sardo con un repertorio pensato appositamente per la città e per il suo Teatro. Una produzione impegnativa creata attraverso una selezione di composizioni originali da lui scritte in quasi mezzo secolo di storia artistica. Il progetto coinvolge, oltre all’Orchestra del Lirico, gruppi e solisti che lo hanno accompagnato in questi decenni, profondamente legati al musicista di Berchidda.

Un lungo racconto che, con “Inheritance”, aggiunge un nuovo capitolo proiettato verso il futuro. Lo spettacolo ha una durata complessiva di un’ ora e 30 minuti circa e non prevede l’intervallo.