Il Country di Porto Rotondo riapre i battenti. Lo storico locale, protagonista da oltre trent’anni delle notti estive in Sardegna, riparte con le serate di musica, spettacolo, cucina gourmet, drink e djset. Il tutto in piena sicurezza.

A inaugurare la nuova stagione, venerdì 23 luglio, sarà il live del comico e conduttore televisivo Max Giusti. Attesi alla serata di inaugurazione, oltre a rappresentanti delle istituzioni, Anna Safroncik, Mogol, Jimmy Ghione, l’ex calciatore Dario Marcolin per dare il via a una stagione sicura. Sono state attivate le misure anti Covid-19 per tutelare ospiti e personale: sanificazione giornaliera, misurazione della temperatura all’ingresso con il termoscanner, menù e lista dei drink consultabile in versione digitale.

Soci del progetto sono Daniele Aprile, Edoardo Sangez, Ruggero Sepe, Daniele Pallante, Gianluca Gaudenzino. Partner del progetto estivo saranno Giuda Ballerino Bistrot con le creazioni dello chef stellato Andrea Fusco, il Brazilian Sushi Restaurant Amazonia e il mexican cocktail bar Santanera. I sapori della cucina saranno accompagnati da performance live e a seguire i dj set. Per quattro appuntamenti il Country di Porto Rotondo ospiterà l’intramontabile Jerry Calà, re delle notti della Costa Smeralda, il 25 luglio e il 6, 12 e 21 agosto.