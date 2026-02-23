Il vetro nero che popolò la Sardegna: dal Monte Arci al Neolitico le nuove scoperte sull’ossidiana in memoria di Carlo Luglié

Le rotte dell’ossidiana nel Mediterraneo focus di un progetto portato avanti dalle Università di Cagliari e Pisa

di Francesca Mulas

Sono tante le domande sul passato più antico della Sardegna: la nostra Isola è stata popolata sin dal Paleolitico, come altre regioni mediterranee? O, come sembra, le prime tracce umane non vanno più indietro del nono, ottavo millennio avanti Cristo? E ancora, chi erano gli uomini e le donne che portarono qui dall’Oriente la rivoluzione agricola, con tutti i suoi cambiamenti, nel Neolitico antico? Queste e altre le domande a cui cerca una risposta, da decenni, il mondo dell’archeologia sarda. Oggi il quadro appare più chiaro grazie a una ricerca sempre più interdisciplinare e innovativa: il progetto Chronos, portato avanti negli ultimi due anni dalle Università di Cagliari e Pisa, condivide oggi i suoi risultati svelando novità sul viaggio dell’ossidiana nel Mediterraneo e sul ruolo della Sardegna nella rete di scambi e commerci della pietra nera.

La ricerca Chronos – The obsidian route in the central Mediterranean finanziata dal PNNR tra i Progetti di ricerca di interesse nazionale fu pensata quattro anni fa da Carlo Luglié, oristanese e professore dell’ateneo cagliaritano tra i più importanti studiosi dell’ossidiana in Europa, tragicamente scomparso nel 2023: i suoi colleghi e colleghe hanno scelto di portare avanti il progetto, nonostante l’assenza del suo ideatore, e hanno dedicato alla sua memoria il complesso e articolato lavoro realizzato avanti in questi anni.

François-Xavier Le Bourdonnec nell’intervento al Museo dell’Ossidiana di Pau

Gli esiti sono stati presentati alla Cittadella dei Musei di Cagliari il 23 e 24 gennaio scorso dai coordinatori Riccardo Cicilloni, professore di Preistoria e Protostoria dell’Università cagliaritana, ed Elisabetta Starnini, sua omologa a Pisa. Tra le relazioni del convegno ci sono le firme di studiosi e studiose delle università di Genova, Roma, Pisa, Trento, Rennes, Oslo, con la relazione conclusiva affidata a François-Xavier Le Bourdonnec, da Bordeaux, tra i massimi esperti a livello internazionale della caratterizzazione geochimica delle materie litiche preistoriche, che ha illustrato le più recenti metodologie di analisi dell’ossidiana, pietra vetrosa che abbonda alle pendici del Monte Arci, massiccio vulcanico tra Campidano e Marmilla.

Riccardo Cicilloni

“Non possiamo ragionare sul passato più antico della Sardegna senza conoscere le rotte dell’ossidiana – sottolinea Riccardo Cicilloni – abbiamo la certezza che la pietra del Monte Arci è stata tra gli attrattori che hanno portato l’uomo in Sardegna, nel Neolitico Antico”.

I dati finora conosciuti ci parlano di una presenza umana certa sin dal periodo mesolitico: a questo periodo infatti sono datati i resti umani più antichi ritrovati nell’Isola, quelli della grotta di Su Carroppu studiati proprio da Carlo Luglié. Lo studioso nel 2017 rivelò alla comunità scientifica mondiale che quelle ossa, datate tra nono e ottavo millennio, appartenevano a un gruppo genetico diverso da quello dei sardi di oggi e diverso anche dai sardi che popolavano l’Isola durante il Neolitico. “Questo avvalora un’ipotesi a cui Carlo rifletteva da tempo: i pochi gruppi mesolitici si estinsero, forse in seguito a un evento climatico estremo, un periodo di glaciazione ad esempio, e l’Isola fu nuovamente popolata da migranti che la raggiunsero dall’Oriente, forse passando per l’Italia meridionale”.

Pau, il Museo dell’ossidiana

Queste considerazioni sono strettamente collegate al ruolo dell’ossidiana, pietra che si presta a utilizzi diversi per comunità dedite all’agricoltura e alla caccia soprattutto per la sua capacità di essere lavorata in lame e punte estremamente sottili e taglienti. Secondo il mondo accademico, l’abbondanza di un’ossidiana di ottima qualità sulle pendici del Monte Arci avrebbe costituito una grande risorsa per i popoli che viaggiavano nel Mediterraneo.

Grazie alla tecnologia oggi possiamo incrociare dati, numeri, analisi chimiche che permettono di capire fino a dove l’ossidiana sarda sia arrivata millenni fa: “Abbiamo anche a disposizione gli studi di intervisibilità, conosciamo cioè quali territori vedevano dal mare i naviganti – prosegue Cicilloni – e utilizziamo software che prima non esistevano per analizzare una grande quantità di informazioni. Sappiamo che l’ossidiana sarda ha viaggiato fin dal Neolitico antico verso Liguria, Toscana, Lazio, Catalogna e Francia, probabilmente anche altrove: da tempo non è più attuale l’idea di una Sardegna chiusa in se stessa e indifferente a ciò che succedeva altrove, abbiamo invece la certezza che facevamo parte di un articolato network di scambi di materie, tecniche e conoscenze”.

Tante informazioni arrivano dal Monte Arci, dove sono state individuate anche le officine di lavorazione: qui le pietre venivano estratte e lavorate “ma solo fino a uno stadio intermedio – prosegue Riccardo Cicilloni – per praticità nel trasporto esportavamo i nuclei da cui altri artigiani, altrove, ricavavano lame e punte”. Oltre ai siti di lavorazione, il sito del Monte Arci in territorio di Pau, che oggi ospita il ricco Museo dell’Ossidiana fondato proprio da Carlo Luglié, ha restituito anche le sepolture in cui probabilmente gli stessi artigiani venivano sepolti.