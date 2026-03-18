Il ritorno dei Jethro Tull: la prog band inglese sarà a Cagliari il 17 luglio per l’unico concerto nell’Isola

58 anni sui palchi di tutto il mondo: la formazione guidata da Ian Anderson torna in Italia con i suoi musicisti per il “Curiosity Tour”.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica degli anni Settanta. I Jethro Tull, la leggendaria prog band guidata da Ian Anderson, sarà a Cagliari, sul palco della Musica Arena della Fiera venerdì 17 luglio per una data organizzata dall’associazione Suoni diversi e Shining Production in collaborazione con Gian Production e Roble Factory.



Il gruppo britannico, dopo il sold-out della data bolognese, ha annunciato che proseguirà il “Curiosity Tour”, prodotto da Virus Concerti, anche nel 2026.

Il 17 luglio sarà l’unica data in Sardegna. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Composto da nove nuovi brani di lunghezza variabile da due minuti e mezzo a quasi 17 minuti, l’ultimo album della band “Curious Ruminant” è composto principalmente da pezzi suonati dall’intera band. Tra i musicisti presenti figurano l’ex tastieristaAndrew Giddings e il batteristaJames Duncan, oltre agli attuali membri della band David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond e, al suo debutto discografico con il gruppo, il chitarrista Jack Clark.



I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, “This Was”, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams.

Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.