Il progetto Sighida inaugura l’etichetta discografica ‘Mare e miniere’: dai seminari musicali di Portoscuso ai dischi

“Sighida“, cioè, in sardo, “seguito”, “continuità”: si intitola così l’album che battezza l’etichetta Mare e Miniere; un titolo ben augurante per la nuova iniziativa discografica dedicata alle produzioni nate nel contesto dei seminari di canto, musica e danza popolare organizzati dall’associazione Elenaledda Vox, che si tengono in giugno a Portoscuso, nel Sud Sardegna. Ed è appunto nell’edizione dell’anno scorso (la diciassettesima) di Mare e Miniere che ha preso forma “Sighida”: a firmarlo il duo formato da un veterano della scena musicale sarda come lo strumentista, compositore e ricercatore Mauro Palmas, e uno dei giovani talenti più interessanti emersi negli ultimi anni, l’organettista Giacomo Vardeu; un sodalizio artistico che rappresenta l’incontro tra due generazioni mettendo in dialogo esperienza e innovazione: da un lato Palmas con il suo liuto cantabile e il ricco bagaglio di una carriera costellata di prestigiose e variegate collaborazioni; dall’altro il diciannovenne Vardeu con la sua straordinaria abilità tecnica e una sorprendente maturità espressiva.

Frutto maturo di questa intesa è una proposta musicale coinvolgente ed emozionante che partendo dal passato guarda al futuro: un repertorio che dalla rivisitazione della tradizione sarda si apre a quelle europee e mediterranee nelle composizioni originali dei due musicisti. Dieci i brani raccolti nel disco che in tre occasioni (“Nanneddu meu”, “Paghe” e “Libera me, Domine”) vede la partecipazione del Cuncordu e Tenore de Orosei, tra i migliori interpreti del canto corale sardo. “Sighida”, che si può acquistare in formato digitale o compact disc sulla piattaforma Bandcamp, verrà presentato in anteprima dal vivo questo venerdì (28 febbraio) a Monserrato, nella sede della Sirio Sardegna Teatro, al civico 29 di via XXXI Marzo 1943. L’ingresso al concerto, con inizio alle 20.45, è ad offerta libera e consapevole.

