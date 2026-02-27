“Il nido del corvo” di Piergiorgio Pulixi tra i libri più ascoltati su Audible

Ottimo risultato per il cagliaritano in libreria con il nuovo romanzo thriller ambientato nella Penisola del Sinis

E’ on line da appena 20 giorni ed è già tra gli audiolibri più ascoltati sulla piattaforma Audible: “Il Nido del corvo”, ultimo romanzo dello scrittore Piergiorgio Pulixi, è al sesto posto della classifica elaborata dalla piattaforma dedicata a contenuti audio.

Pulixi, nato a Cagliari 43 anni fa, ha esordito nel 2008 con il collettivo Mama Sabot insieme a Massimo Carlotto con Andrea Melis, Renato Troffa, Ciro Auriemma, Michele Ledda e Stefano Cosmo, dal 2009 firma romanzi noir e thriller, racconti, serie poliziesche e storie per ragazzi e bambini.

L’ultimo, “Il nido del corvo” è uscito il 13 gennaio scorso per Feltrinelli e racconta l’indagine degli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi attorno alla scomparsa di una giovane donna nella Penisola del Sinis, nella costa centro occidentale della Sardegna. Sul caso silenzio e ricerche a vuoto, finché viene trovato un reperto macabro, una mano femminile troncata di netto e perfettamente conservata: inizia con questo ritrovamento una lugubre sfida con l’assassino, che colleziona gli arti delle sue vittime come fossero opere d’arte.

L’audio, su Audible dal 6 febbraio, è letto dall’attore e sceneggiatore Roberto Attias, e si aggiunge alla serie di audiolibri tratti dai volumi dell’autore cagliaritano.