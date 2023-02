Il Man presenta le mostre del 2023. La direttrice Gatti: “Indaghiamo il binomio arte-architettura”

andrea tramonte

“Costruiamo delle storie”, dice la direttrice del Man, Chiara Gatti. Storie che si sviluppano lungo l’arco dell’anno attraverso i progetti espositivi pensati per il museo nuorese. Come quella dell’amicizia di Maria Lai con l’artista peruviano Jorge Eielson, che ha vissuto nell’Isola fra gli anni Ottanta e Novanta e che strinse con la “jana” un sodalizio umano e creativo da cui nacquero diverse opere, alcune delle quali mai viste. O la storia dei “sardi dell’Isia”, quel terzetto che frequentò insieme l’istituto di Monza lasciando un segno profondo nell’arte e nel design del Novecento: Nivola, Pintori e Fancello. Il Man di Nuoro ha presentato il programma del 2023, che si sviluppa lungo il filo del binomio arte-architettura. “Questa scelta coincide con il programma della mostra internazionale di architettura di Venezia e poi nasce con l’idea della mostra dedicata alla celebre “Scalinata Potemkin” di Odessa in Ucraina, progettata dall’architetto svizzero Francesco Carlo Boffo”, dice la direttrice. Anche qui una storia: la biografia dell’architetto – vissuto tra il 1796 e il 1867 – è rimasta avvolta nel mistero per decenni, in particolare per il suo legame con la Sardegna (è nato a Orosei). Attraverso nuovi documenti e recenti scoperte d’archivio la mostra – che inaugura il 3 marzo – racconterà anche questo aspetto affascinante.

Il programma del Man viaggia come di consueto sul binomio del “contemporaneo e dei maestri storici del Novecento” – dice Gatti – e in particolare, riguardo il secondo polo, il 14 luglio inaugurerà una mostra dedicata a Matisse, che metterà in luce un aspetto meno noto della ricerca dell’artista francese: il rapporto tra pittura e scultura e fra “scultura e i suoi modelli antici e arcaici”. “Anche qui in fondo torna il tema dell’architettura, con lo studio di Matisse e delle sue sculture nello spazio – racconta la direttrice del Man -. E poi un altro tema è quello dell’abitare e del corpo in relazione allo spazio, in particolare con il lavoro di Virgilio Sieni che proporrà anche delle performance in alcuni luoghi simbolo della città, come piazza Satta”. Se l’anno prossimo il binomio che verrà indagato è quello di arte e archeologia, già quest’anno ci sarà un’anticipazione con la mostra dedicata alle fotografie di Olivo Barbieri, “Twelve ee h s mine”. L’artista è stato invitato dalla Fondazione di Sardegna nell’ambito del progetto “The photo solstice” e ha realizzato una indagine sulla presenza di dolmen e menhir in Sardegna. “Anche qui naturalmente rientra l’architettura, essendo dolmen e menhir una prima forma di costruzione in Sardegna – spiega Gatti -. I viaggi che Barbieri ha fatto nell’Isola raccontano una storia arcaica punteggiata da presenze meno note nell’immaginario collettivo rispetto ai nuraghi, ma estremamente significativa. Il fotografo ha mappato e archiviato centinaia di quelle testimonianze. La cosa interessante poi è il confronto col contemporaneo: alcuni dolmen e menhir sono risucchiati dall’urbanizzazione, sono presenze inghiottite dai centri urbani, quasi invisibili. Ci si passa davanti senza accorgersi della loro presenza”.

Una delle mostre più attese è quella dedicata a Giovanni Pintori, Costantino Nivola e Salvatore Fancello, in programma dal 24 novembre. Il Man possiede un centinaio di opere di Pintori – maestro nuorese del design italiano, autore di alcune delle grafiche più iconiche del Novecento per la Olivetti – e si aspettava l’occasione per valorizzarle. “Abbiamo dialogato con il museo M.a.x. di Chiasso, in Svizzera, nato su iniziativa della fondazione dedicata al designer Max Huber che ha lavorato anche con la Olivetti – racconta la direttrice del Man -. Dicevano che sarebbe stato bello portare in Svizzera l’opera di Pintori, quindi abbiamo pensato di tirar fuori la sua collezione e restaurarla, con l’idea della mostra e anche quella di un catalogo in collaborazione con il museo svizzero. Anche di Fancello abbiamo una bella collezione e stiamo cercando di capire se riusciamo ad aumentare il numero delle sue sculture, magari in comodato. Pur nell’esiguità della sua produzione nell’arco della sua breve vita”.

Il legame con la Svizzera torna anche con l’accordo siglato con la Fondazione Monte Verità di Ascona, con uno scambio di residenze per giovani artisti. I sardi Giaime Meloni, Elena Muresu e Marco Useli andranno nel Comune svizzero mentre Tonatiuh Ambrosetti, Maya Hottarek Lisa Lurati arriveranno in Sardegna. “La Barbagia è un’isola ma lo è anche quel luogo della Svizzera, la Collina degli anarchici che ha anche una sua storia politica, di resilienza al capitalismo – spiega Gatti -. C’è una natura vergine, intatta, come qui. E ha una cultura rupestre che condivide con questo territorio. Volevamo riflettere su luoghi quasi fuori dal tempo e dalla storia, e ospitare degli artisti svizzeri per farli entrare in questo mondo, scoprire il sapore di questa terra. Vorrei che i due gruppi riportassero una lettura dei due territori, e poi confrontarsi insieme, lavorando a una mostra a fine anno durante la quale esporremo i lavori realizzati lì e qui”.

Di grande interesse è anche la mostra dedicata a Maria Lai, che peraltro cade nel decennale della sua scomparsa. “La storia dell’amicizia di Maria Lai con l’artista sudamericano è poco nota – spiega Gatti -. Quando lui si trasferisce qui, forse per amore, si conoscono e si frequentano. Lui scrive anche delle poesie molto belle che tra le righe citano, in modo ideale, quasi sotto traccia, l’immaginario dell’artista ogliastrina. Vorremo cercare di intrecciare i fili delle opere su cui hanno lavorato a quattro mani. Poi ci sono dei legami profondi tra le opere dei due artisti. Lui per esempio realizzava dei nodi stupendi che citano il quipu, il nodo sudamericano: nodi, cuciture che naturalmente tornano anche in Maria Lai”.

Chiara Gatti ha assunto l’incarico di direttrice del Man un anno fa e già è possibile riflettere sul suo percorso all’interno del museo barbaricino. “Una esperienza entusiasmante – dice -, e una delle cose più belle è la risposta incredibile delle giovani generazioni. Siamo riusciti ad abbassare l’età media dei visitatori dei musei. Tantissimi ragazzi dei licei che vengono al Man anche al di là delle visite scolastiche. Abbiamo aperto per loro una biblioteca dove possono studiare, usare la rete wi-fi, bere un caffè. Quando vedo che ci sono ragazzi che studiano nella nostra biblioteca la trovo una immagine molto felice”.