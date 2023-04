Il graphic designer Isidro Ferrer ‘rilegge’ Costantino Nivola: la mostra al Museo oranese

I suoi oggetti e i suoi manifesti sono frutto di un lavoro al crocevia tra ricerca artigianale, pratica fotografica e rielaborazione digitale. Isidro Ferrer è una personalità cruciale dell’illustrazione e del graphic design internazionale e per la prima volta una istituzione culturale italiana gli ha dedicato una esposizione: la mostra si intitola Il libro degli altri ed è allestita al Museo Nivola di Orani fino al 25 giugno. Nato a Madrid nel 1963, è creatore di uno stile che si contraddistingue per la forza delle immagini, l’ironia, l’intelligente uso della metafora e della ricerca tipografica. La mostra – curata dal direttore del Museo, Luca Cheri – si divide in due sezioni. La prima si presenta come sintesi retrospettiva in cui una selezione di oggetti e illustrazioni mostrano la poliedrica creatività di Ferrer e la sua capacità di esplorare forme e colori.

La seconda è dedicata al progetto che da il nome alla mostra: un progetto inedito, pensato per il Museo, con cui continua la collaborazione iniziata nel 2020 con L’enciclopedia visiva dei suoni. Il libro degli altri è una serie di progetti personali, mai presentati al pubblico, che Isidro Ferrer ha iniziato a sviluppare nel 2020, elaborando il concetto di libro partecipato e di no-libro. Il punto di partenza sono libri già pubblicati, che attirano l’attenzione dell’autore per una qualità, un elemento o una suggestione. Come osserva Cheri, “il libro diventa un palinsesto, che Ferrer si propone di de-territorializzare, per abitarlo e trasformarlo in un oggetto diverso attraverso disegni sovrapposti, che con rispetto e sensibilità ne integrano, trasformano e vivificano le pagine”. Il primo esperimento risale al 2020 con il libro Pieces of my thoughts dell’illustratrice e scrittrice Květa Pacovská per poi proseguire con ¿Libros de artista? dell’illustratore Alejandro Magallanes e con il libro di fotografie in bianco e nero dal tema sacro Die Muttergottes.

Per il Museo, Isidro rende omaggio alla figura di Costantino Nivola intervenendo sul facsimile, pubblicato da Electa nel 2009 in edizione limitata, del menabò realizzato dall’artista sardo all’inizio degli anni Sessanta per un libro sul suo lavoro che non avrebbe mai visto la luce, combinando testi autografi e i disegni dei progetti realizzati in Italia e negli Stati Uniti. “Isidro Ferrer – dice Giuliana Altea, presidentessa della Fondazione Nivola – “rilegge” Nivola, popolando le pagine di un esercito fantastico di creature mitologiche, animali parlanti e paesaggi incantati. Un bosco magico che unisce il folclore sardo con quello andaluso, nel segno di una modernità senza tempo”. In mostra, queste creature escono dalle pagine del libro per popolare lo spazio dell’antico lavatoio oggi sede delle mostre temporanee del Museo Nivola.

È un incontro immaginario, quello tra Ferrer e Nivola, tra due artisti capaci di vedere il mondo con occhi curiosi e profondi, di sovrapporre alla realtà prosaica una fantasia poetica in continua evoluzione: “Prima della mia visita in Sardegna – racconta Isidro Ferrer – conoscevo Constantino Nivola grazie alla corrispondenza che Saul Steinberg mantenne per anni con lo scrittore Aldo Buzzi. In queste lettere, raccolte in un libro intitolato “Lettere ad Aldo Buzzi, 1945-1999”, Steinberg fa ripetutamente riferimento a Nivola. La mia ammirazione per il grandissimo illustratore di origine rumena mi porta alla conoscenza di Nivola, ma è solo grazie alla mia prima visita ad Orani che scopro nella sua globalità, complessità e genialità il lavoro dell’autore sardo. Un lavoro che mi strega immediatamente”.

Se Ferrer dialoga con Nivola, Paolo Angeli – chitarrista di Palau – interagisce con entrambi tramite una colonna sonora che funziona come metalettura del lavoro dell’artista iberico.

La musica di Angeli amplia verso una dimensione plurisensoriale l’immaginario visivo di Ferrer. Le suggestioni sonore e i ritmi ancestrali della Sardegna si innestano su melodie dal sapore mediterraneo, ‘compas’ che evocano paesaggi di confine, immateriali, in una geografia musicale che non conosce frontiere. Dissonanze, rumorismo, psichedelia, si intrecciano con reminiscenze medio-orientali, canti tradizionali trasfigurati, ambientazioni astratte calate entro atmosfere oniriche.

(Foto di Andrea Mignogna)