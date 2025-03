‘Il giorno del giudizio’ di Salvatore Satta, l’adattamento di Marco Spiga in onda per tre domeniche consecutive su Rai3

Per 3 domeniche consecutive – il 30 marzo e il 6 e 13 aprile alle 09:30 – Rai 3 Sardegna trasmetterà la versione per il piccolo schermo dello spettacolo Il Giorno del Giudizio, tratto dal celebre romanzo di Salvatore Satta, con l’adattamento e la regia di Marco Spiga e la produzione di Sardegna Teatro.

Registrato a gennaio al Ten Teatro Eliseo Nuoro, Il Giorno del Giudizio ha un cast composto da attori professionisti e non professionisti, che ha ridato vita in scena ai personaggi Sattiani in lingua sarda e ha conquistato un pubblico di oltre 8 mila persone nelle 20 date tra Nuoro, Tharros, Cagliari e Sassari.

3 puntate da 30 minuti sulla terza rete a diffusione regionale racconteranno, con il linguaggio del cinema che si fonde con quello del teatro, i luoghi e i personaggi della Nuoro del 1914, considerato da Satta “L’anno della confusione”, durante il quale Don Ricciotti Bellisai, ispirato a un uomo realmente esistito, aveva promosso una campagna elettorale, al grido rivoluzionario di: “Abbasso i ricchi!”. Intorno a questo incidente scatenante, Marco Spiga ha disegnato i “ritratti” o le “fotografie” dei personaggi del libro, dai membri della famiglia Sanna Carboni, ai perditempo del Tettamanzi, per arrivare ai terribili Corrales.

Anche la miniserie di Rai Sardegna sarà proposta in lingua sarda con sottotitoli in italiano e, successivamente alla messa in onda, il contenuto sarà reso disponibile on demand sulla piattaforma RaiPlay, entrando a far parte del patrimonio dell’archivio Rai. Un evento che celebra il grande giurista scrittore nel cinquantenario della sua morte, avvenuta a Roma il 19 aprile 1975.

La fotografia e il montaggio dell’edizione televisiva de Il Giorno del Giudizio sono state affidate ad Antonio Cauterucci e Elvio Caria e la produzione Rai a Donatella Meazza. Hanno collaborato per l’edizione televisiva, Manuele Trullu come color grading; Antonio Cauterucci, Elvio Caria, Federica Ortu come operatori di ripresa; Stefano Tore come fonico di ripresa e sound designer; Stella Sesto come assistente presa diretta; Elvio Caria nei sottotitoli. La segreteria di edizione è stata affidata a Veronica Busia, Sofia Dieng e Bobore Farina.