Il canto a tenore è vivo, a Nuoro la festa finale del progetto Amparu

Cantori in arrivo da tutta l’Isola, rappresentati anche da giovanissimi, hanno animato a Nuoro l’atto conclusivo del progetto dell’Isre per valorizzare il canto tradizionale sardo

Il Teatro San Giuseppe del capoluogo barbaricino si è trasformato, sabato 28 marzo, nel cuore pulsante dell’identità sarda per la Festa Natzionale de su Cantu a Tenore. L’evento ha segnato l’atto conclusivo di Amparu, il vasto piano di salvaguardia che da dicembre ha attraversato l’intera isola. Davanti a una platea gremita, la serata non è stata solo una celebrazione formale, ma una vibrante restituzione pubblica di un’arte che l’Unesco riconosce come patrimonio immateriale dell’umanità.

Il progetto Amparu, finanziato dalla Regione Sardegna tramite la legge 12/2025 e attuato dall’ISRE, si pone in perfetta continuità con le azioni ministeriali precedentemente avviate, come Modas e Istèrridas, anticipando il prossimo avvio di Ziradas.



Giovani generazioni protagoniste

Il dato più significativo emerso dal palco nuorese è la straordinaria partecipazione delle nuove generazioni. I gruppi che si sono avvicendati nelle cantadas – dal Tenore Nulesu al Tenore de Orgòsolo, passando per il Cunsonu Andria Ninniri di Thiesi, il Cuncordu Fonnesu, il Cuncordu Santu Bachis di Bolòtana e il Tenore Santu Juvanne di Oniferi – erano composti interamente da giovani cantori. Questa presenza massiccia rappresenta la prova tangibile di un passaggio di testimone riuscito, garantendo un futuro a una tradizione millenaria.



La serata ha offerto un panorama sonoro ricchissimo, impreziosito dai suoni ancestrali delle launeddas a Cuncòrdia, dalle tradizioni sacre dei Cantores di Irgoli e dalle performance estemporanee dei poeti. Particolarmente apprezzati sono stati i frammenti di gara di poesia in ottava rima, che ha visto protagonisti Dionigi Bitti e Zosepe Porcu, e la cantada a mutetus di Antonellu Orrù, Marcu Melis e Tanieli Filia, che hanno saputo incantare il pubblico con l’arte

dell’improvvisazione unita al tenore.



I numeri di un progetto destinato a crescere

I numeri di Amparu raccontano un successo capillare: sono state coinvolte ben 45 delle 64 comunità censite dove la pratica del canto è ancora viva, con l’adesione di 102 gruppi sui 118 presenti in Sardegna. Il percorso ha toccato 10 scuole e attivato 56 diverse tipologie di intervento tra ricerca scientifica, laboratori comunitari e i tradizionali canti nei “tzilleris”, per un totale di 139 appuntamenti in pochi mesi.



L’impegno della Regione Sardegna



La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha espresso profonda soddisfazione, sottolineando il dovere delle istituzioni nel sostenere tali iniziative e auspicando per il prossimo anno un coinvolgimento ancora maggiore di scuole e ragazzi. Sulla stessa linea Andrea Dettori, capo di gabinetto dell’assessorato alla Cultura, il quale ha ribadito come i tenores e le

comunità debbano restare i veri protagonisti, poiché il canto è un’arte che va vissuta e non solo discussa.



Gli interventi dell’Isre e del mondo accademico

Dal punto di vista tecnico e scientifico, Noemi Fadda dell’Isre ha evidenziato come Amparu risponda pienamente ai criteri della Convenzione Unesco del 2003, grazie a una salvaguardia integrata che rafforza le reti territoriali.

Diego Pani, responsabile scientifico del progetto, ha posto l’accento sull’utilizzo delle nuove tecnologie, citando i podcast realizzati per restituire la documentazione prodotta direttamente alla gente grazie alla piattaforma web www.a-tenore.org. Anche l’etnomusicologo Ignazio Macchiarella dell’Università di Cagliari ha lodato il progetto per aver saputo mettere le comunità al centro della tutela della propria arte.



Un futuro da costruire grazie alle nuove leve

Il coordinatore della rete del Canto a tenore Bustianu Pilosu, presentatore della serata, ha chiuso la Festa con un appello ai giovani, esortandoli non solo a cantare, ma a farsi organizzatori e custodi attivi di questi eventi: “A nde fàghere pro chent’annos”, ha concluso, affinacato da Gigi Oliva (del coordinamento Campos), Gian Mario Cossu (associazione Tenores Sardigna) e Mario Mureddu (associazione Boches a Tenore), la triade che ha facilitato l’azione dell’Isre in tutto questo tempo. Un momento di profonda commozione ha infine unito il

teatro nel ricordo di Frantziscu Cubeddu, stimato cantore di Seneghe recentemente scomparso, a cui l’intera manifestazione è stata dedicata