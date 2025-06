Il Babel Film Festival scalda i motori: domenica inaugurazione e prime proiezioni

Tutto pronto a Cagliari per la nona edizione del Babel Film Festival, primo concorso cinematografico internazionale dedicato esclusivamente a opere che danno voce alle minoranze linguistiche e culturali.

La giornata inaugurale, domenica 8 giugno, prende il via dalle 18 negli spazi di Sa Manifattura, con il taglio del nastro del nuovo Archivio pellicole della Cineteca Sarda. L’evento prevede anche l’apertura al pubblico di un nuovo spazio espositivo permanente dedicato alla collezione di pellicole in 16 mm e intitolato a Filippo Maria De Sanctis, figura storica di riferimento per la Società Umanitaria in Sardegna e protagonista dello sviluppo delle attività culturali e formative curate dal centro.

La città, e l’intera regione, si riappropriano così di un importante servizio di conservazione pubblica che tramanda la memoria storica audiovisiva della Sardegna, del ‘900 e non solo.

All’inaugurazione saranno presenti i rappresentanti istituzionali della Regione Sardegna e dell’Assessorato regionale alla Cultura, del Comune di Cagliari, della Società Umanitaria, della Fondazione di Sardegna e della Soprintendenza Archivistica, oltre ai direttori artistici del festival Antonello Zanda e Paolo Carboni.

A seguire, il concerto itinerante della SeuinStreet Band,con le sue sonorità che spaziano tra funk, R&B, soul e jazz abbinate a coreografie spettacolari. Tra le peculiarità di questa formazione c’è senza dubbio la presenza nel proprio organico di strumentisti anagraficamente molto diversi tra loro (dai 9 ai 70 anni), accomunati dalla stessa passione per la musica e coordinati dal maestro Adriano Sarais e dal docente di percussioni, il maestro Francesco Oppes.

La banda guiderà il pubblico in una marcia musicale che da via XX settembre porterà verso l’Exmà, cuore pulsante di questa edizione del Babel, dove alle 20,30 si terrà l’inaugurazione ufficiale del festival. In programma gli interventi dell’assessora alla cultura del Comune di Cagliari, Maria Francesca Chiappe, della direzione artistica e delle autorità culturali regionali.

Alle 21.00 le prime proiezioni all’aperto: SeuInnoi, il film fuori concorsodi Andrea Deidda, documentario che ha come protagonista proprio la SeuinStreet Band.

In un piccolo paese della Sardegna destinato allo spopolamento, la comunità è sempre più vecchia, i giovani emigrano e non nascono più figli. Ma una musica risuona nei vicoli del centro storico, tra i boschi, in una laveria abbandonata. Una banda musicale, la stessa che suona da cento anni, accompagna un funerale senza bara. Le note si mescolano al dolore delle donne vestite a lutto che piangendo cantano i morti, ai silenzi dei luoghi ormai vuoti, ai campanacci di una processione pagana che incrocia il Cristo portato sulla croce nella notte dei fuochi di Sant’Antonio. Resistono in pochi e accade il miracolo di una nuova musica.

A seguire la proiezione del primo film in concorso per il “Premio Maestrale Miglior lungometraggio”: Tres Animeddas di Matteo Incollu, che esplora il genere della commedia nera, del noir e del road movie, dai toni comici e farseschi.

Erich Vön Daniken, Peter Kolosimo, Graham Hancock: i grandi autori mondiali dell’archeologia del mistero. Nulla in confronto all’immenso Pietro Puddu, l’uomo che ha svelato l’arcano e magico mondo dell’isola di Sardegna. Nessuno sa dove si trova il Professor Puddu, scomparso nella nebbia delle sue stesse ricerche. Tore e Dante, due personaggi provenienti dal precariato accademico, si mettono alla ricerca del grande studioso dell’occulto per creare un podcast dai risvolti inquietanti e inaspettati. Il viaggio intrapreso dai protagonisti darà vita ad una serie di incontri surreali con diversi personaggi legati in qualche modo alla sparizione del professore, incontri sempre ai “confini della realtà”.

Il Babel film festival animerà la città di Cagliari sino a venerdì 13 giugno, con 61 film in concorso – 19 lungometraggi, 9 documentari e 33 cortometraggi in arrivo da 18 Paesi di tutto il mondo per un totale di 38 lingue differenti.

In cartellone anche masterclass, laboratori per adulti e bambini, incontri con gli autori, musica e momenti di incontro conviviale.

