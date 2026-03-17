Iglesias, l’arte dell’incisione olandese incontra l’identità dell’Isola in una mostra

17 Marzo 2026
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Esposizione delle opere di René Rijnink all’associazione Remo Branca. Un dialogo tra espressionismo nord europeo e identità sarda.

Un dialogo tra nord Europa e Sardegna, tra tradizione e sperimentazione grafica. Dal 20 al 27 marzo le sale dell’associazione Remo Branca di Iglesias ospitano la mostra dedicata all’artista olandese René Rijnink, in un percorso che mette a confronto linguaggi e sensibilità diverse attraverso l’arte dell’incisione.

L’esposizione ruota attorno alla ricerca tecnica di Rijnink, che attraversa e combina diverse forme espressive. La xilografia, con i suoi contrasti marcati e la forza del segno, si intreccia con la più sottile lavorazione dell’acquaforte e acquatinta, creando un equilibrio tra materia e leggerezza, tra pieni e vuoti. Ne emerge un gioco visivo costruito su luci e ombre, neri profondi e passaggi tonali più morbidi, che accompagna lo sguardo in una dimensione dove la tecnica diventa racconto.

Il cuore della mostra è però nel confronto tra due identità artistiche. Da una parte l’eredità di Remo Branca, legata alla rappresentazione della Sardegna e alla forza del segno radicato nel territorio; dall’altra l’impronta dell’espressionismo olandese, che nelle opere di Rijnink si traduce in tensione emotiva e visione. L’incontro tra queste due prospettive non si risolve in un contrasto, ma in un dialogo continuo, in cui l’incisione diventa linguaggio comune. Un mezzo capace di tenere insieme precisione tecnica e profondità espressiva, tradizione e contemporaneità.

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