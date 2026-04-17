I ricordi di famiglia diventano archivi di comunità: nasce Memorabilia, il sito che salva per sempre la nostra memoria

Si tratta di un ambiente digitale aperto, in cui le comunità possono organizzare, custodire e far crescere il proprio archivio fatto di fotografie, lettere e memorie private che rischiano di scomparire con la dipartita delle persone che le hanno custodite per una vita.

Si chiama Memorabilia ed è una piattaforma web ideata e prodotta da Riverrun ETS che trasforma i ricordi di famiglia in archivi digitali di comunità. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, sabato 17 aprile, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, a Cagliari. Al centro della presentazione, l’archivio digitale del Villaggio Pescatori di Giorgino, primo caso concreto di applicazione della piattaforma: un percorso costruito insieme agli abitanti, che hanno contribuito con materiali personali e racconti, trasformando contenuti privati custoditi nelle case in una narrazione collettiva.

Memorabilia si configura come un ambiente digitale aperto, in cui le comunità possono organizzare, custodire e far crescere il proprio archivio fatto di fotografie, lettere e memorie private che rischiano di scomparire con la dipartita delle persone che le hanno custodite per una vita. Senza un lavoro attivo di raccolta e condivisione, gran parte di questa memoria è destinata a scomparire. Un processo che non si limita alla conservazione, ma attiva relazioni, connessioni tra generazioni e nuove forme di consapevolezza del territorio.



“Memorabilia nasce da una domanda molto concreta: cosa accade ai ricordi privati quando vengono rimessi in circolo e condivisi?” ha detto Lorenzo Mori, ideatore del progetto. “Quello che emerge è che la memoria non è mai qualcosa di statico o neutro: è una materia viva, che si costruisce come un puzzle a partire dalle storie conservate dagli abitanti. Frammenti attraversati da emozioni, traumi, desideri e paure che, messi insieme, restituiscono un’immagine spesso inattesa, anche per chi li ha vissuti. Per questo i racconti non parlano solo di ciò che è stato, ma anche di ciò che avremmo voluto e vorremmo accadesse”.

Il processo di costruzione dell’archivio diventa così un dispositivo attivo, capace di riattualizzare la memoria nel presente: ogni abitante contribuisce con materiali familiari — fotografie, lettere, documenti — ma anche con il proprio vissuto emotivo, offrendo uno sguardo diverso sugli stessi eventi.

“Quando le memorie individuali entrano in relazione — prosegue Mori — non si limitano a sommarsi, ma si trasformano. Si ricompongono in una narrazione collettiva che mette in luce differenze, risonanze e contraddizioni. In questo senso fare archivio significa elaborare insieme la propria storia nel presente: non conservare il passato, ma renderlo attivo e condiviso”.

Nel corso dell’incontro è emersa anche la possibilità di applicare il modello in altri contesti, offrendo uno strumento concreto per territori interessati a sviluppare archivi partecipativi.

Il percorso avviato a Giorgino rappresenta il primo tassello di una rete più ampia. In questi giorni è in avvio un nuovo archivio a Quattro Castella (Reggio Emilia), che si aggiunge ai due archivi romani del Tufello e Montesacro e al secondo archivio sardo realizzato in Marmilla, a Gonnoscodina.

“Con Memorabilia non arriviamo in un luogo per costruire un archivio, ma affianchiamo le comunità — soprattutto nei contesti marginali — fornendo strumenti per riappropriarsi del proprio racconto”»”, ha proseguito Mori. «”l progetto funziona quando la comunità è protagonista e si riconosce nel processo. È in quel momento che l’archivio smette di essere un deposito e diventa uno spazio vivo, capace di generare possibilità e immaginazione collettiva”.

«L’obiettivo è far crescere una rete di archivi di comunità su scala nazionale, ridefinendo l’idea stessa di archivio: da contenitore statico a organismo vivo, capace di generare relazioni, conoscenza e partecipazione» ha concluso Mori. «Memorabilia è una piattaforma aperta: comunità, associazioni e amministrazioni interessate possono attivare il proprio archivio e avviare un percorso partecipato di raccolta e costruzione della memoria. Le candidature sono aperte su memorabilia.digital».

Memorabilia si inserisce nel lavoro più ampio di Riverrun ETS, realtà attiva nella progettazione culturale e nell’innovazione sociale, che attraverso pratiche partecipative, arti performative e nuove tecnologie sviluppa processi di rigenerazione urbana e costruzione di comunità.

L’archivio del Villaggio Pescatori è stato realizzato con il finanziamento della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari.