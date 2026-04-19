I Naviganti approdano a Iglesias, nuova edizione per la Fiera del Libro. Tra gli ospiti Matteo Giusti, Paolo Nori, Lidia Ravera

Nei giorni del festival il centro storico sarà allestito sul tema di Harry Potter.



Iglesias torna ad accogliere, dal 22 al 25 aprile, la Fiera del Libro, giunta all’undicesima edizione e intitolata “Naviganti”, tema deciso insieme agli altri festival della Rete Pym per la “bibliodiversità”.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione ArgoNautilus, si articola tra colazioni con gli autori, laboratori, presentazioni e spettacoli in una manifestazione diventata presidio culturale nel Sulcis Iglesiente.



“I naviganti sono coloro che accettano il movimento e l’incertezza che ne deriva”, ha dichiarato l’ideatrice Eleonora Carta. Mentre il direttore artistico Maurizio Cristella ha sottolineato come “i libri, resi un baglio immateriale e un impulso anche scomodo, fungono da imbarcazioni della memoria che, al contempo, aprono a ulteriori possibilità, strumenti con cui interrogare il territorio di appartenenza, fatto di esperienze e relazioni quotidiane”.



L’inaugurazione, in coincidenza con la Giornata Mondiale della Terra, prevede, dopo i saluti della Fondazione di Sardegna e del Comune di Iglesias, un talk del geopolitico Matteo Giusti sugli equilibri globali e la presentazione del volume di Lucio Luca ‘L’ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani’ (Aliberti). Mentre Lidia Ravera, a cinquant’anni dall’uscita di ‘Porci con le ali’, dialoga con Fabio Canino sulla propria vita di scrittrice.



Il 23 aprile è dedicato al futuro del libro e vede come evento clou la lectio magistralis dello storico Carlo Greppi sul racconto del passato e sulle voci escluse dal canone storiografico. Mentre il giorno successivo è in programma la tavola rotonda dei festival della Rete Pym e la presentazione del saggio di Michael Steinberger, ‘Il filosofo nella Valley. Alex Karp, Palantir e l’ascesa dello Stato di sorveglianza’ (Foglio Edizioni), seguita da un reading di Paolo Nori.



La rassegna si chiude il 25 aprile con una tavola rotonda sul noir tra Italia e Spagna con Carlos Zanón, Stefano Tura, Cecilia Ricciarelli e la stessa Eleonora Carta, esperta di genere. Mentre il centro storico si trasformerà in una “Hogwarts diffusa“, con stendardi e scenografie della saga di Harry Potter.