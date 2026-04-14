“Gli esclusi”, a teatro racconti di figure ai margini e identità negate

Torna “Non è teatro”, la rassegna del Teatro dallarmadio che esplora i linguaggi della scena contemporanea.

Torna il 17 aprile a Casa Saddi (via Toti 24, Pirri) “Non è teatro”, la rassegna del Teatro dallarmadio che esplora i linguaggi della scena contemporanea. L’edizione 2026 dedicata al tema “Gli esclusi” mette al centro figure ai margini, voci non ascoltate e identità negate, trasformate in materia viva di creazione artistica. Un’indagine artistica e politica che attraversa teatro, performance, musica e arti visive, restituendo spazio e visibilità a ciò che spesso resta fuori campo.



Il programma prenderà ufficialmente il via a maggio, anticipato da appuntamenti tra marzo e aprile pensati come tappe di avvicinamento: performance, incontri e incursioni tra teatro, musica e arti visive che offrono al pubblico un primo avvicinamento ai temi e ai linguaggi proposti. Anche quest’anno Non è teatro si conferma come spazio di ricerca e confronto, accogliendo artisti e compagnie che lavorano ai margini delle definizioni, in un territorio fluido tra teatro, performance e arti visive, dove l’esclusione si trasforma in possibilità di racconto, relazione e immaginazione.



Ad aprire il percorso, il 14 e 28 marzo a Firenze (Spazio Leone), è stata L’esclusa di Teatro dallarmadio, con Fabio Marceddu: un’indagine intima sulla solitudine e sull’emarginazione, che dà voce a chi resta fuori dai confini del riconoscimento sociale.

Il 17 aprile a Cagliari (Casa Saddi, Sala Lisetta) la rassegna propone: alle 16.30 la prima visione assoluta del cortometraggio Un sorso di innocenza, esito del progetto Scuola in 4D rivolto a giovani tra i 16 e i 20 anni; si prosegue alle 19.30 con Le lucidiamo, azione scenica con Filippo Martinez e Lucidosottile (Tiziana Troja e Michela Sale Musio), costruita come una vera e propria improvvisazione scenica, in cui parola, corpo e relazione diretta con il pubblico si fondono in un flusso vivo e imprevedibile; alle 20.30 Hollyletter di Vanessa Aroff Podda, un altro capitolo inedito della Super Santa una santa irriverente che parla di sacro e profano, di sante e autoscontri, di lotterie e processioni. Che cos’è una Holy Lesson? Uno spettacolo? Una Lezione? Un quiz attitudinale? Un test per verificare i livelli di santità nel sangue? Tutto questo e molto, molto, di più!

Il 19 aprile (Casa Saddi, ore 19) la riflessione si amplia con Gramsci e il jazz, incontro con Stefano Mereu, accompagnato dalla musica dal vivo di Michele Scipioni, in collaborazione con l’Istituto di Studi e Ricerche Antonio Gramsci: un dialogo tra pensiero critico e improvvisazione musicale, tra cultura e marginalità.

La rassegna proseguirà a maggio con il programma completo. «Con Non è teatro proviamo a spostare lo sguardo: non raccontare i margini dall’esterno, ma abitarli. Gli esclusi non sono un tema, ma una lente attraverso cui leggere il presente e immaginare nuove forme di relazione.» Fabio Fanni Marceddu e Antonello Murgia Pisano