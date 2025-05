‘Giornate del respiro’ tra teatro, performance e musica: la quinta edizione del festival a Cagliari

Torna alla sua quinta edizione Giornate del Respiro, festival di arti performative di Sardegna Teatro che da giovedì 5 a sabato 14 giugno 2025 abiterà diversi luoghi di Cagliari con i processi creativi più innovativi della scena performativa italiana e internazionale e porterà a Cagliari tanti operatori per la prima tappa di In Situ, piattaforma europea per la creazione artistica nello spazio pubblico, workshop teorici, laboratori, talk e performance site – specific, create cioè attraverso il dialogo con le comunità e il territorio.

Tantissimi gli eventi, tra attese prime nazionali e spettacoli per la prima volta in Sardegna: dal collettivo artistico Dom – noto per le sue ardite sperimentazioni, presentate nei più prestigiosi festival – che aprirà questa edizione di Giornate del Respiro al Teatro delle Saline con un picnic notturno e itinerante (5 e 6 giugno dalle ore 18), alla prima nazionale dell’attesissimo Temporale, ultimo progetto performativo di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo, capaci di fondere rappresentazione scenica, sperimentazione e impegno civile che indaga fenomeni sottili, sull’orlo della percezione, e materializza l’inquietudine di questo tempo presente (7 e 8 giugno a Sa Manifattura), dalla live installation Deserters di Chiara Bersani, attivista della rete AldiQua Artistes e performer molto amata in Sardegna, anche in scena con Kelly Ardens e Anna Maria Pes, due artiste incontrate proprio a Cagliari, con le quali il legame ha assunto profondità creativa (7 giugno alle ore 22,30 negli spazi del Teatro Doglio).

Sempre in prima regionale Antonio Tagliarini, in scena con la poetessa sound-artist e performer Gaia Ginevra Giorgi, con il nuovo lavoro La foresta trabocca (12 e 13 giugno alle ore 21), tratto dallo splendido e dissonante romanzo omonimo di Ayase Maru, il collettivo bolognese Ateliersi, noto per le inedite sperimentazioni visive con We did it!, esperienza scenica ambientata in un prossimo futuro (9 giugno alle ore 20 nel suggestivo Lazzaretto nel borgo Sant’Elia e in replica 10 giugno alle ore 21 a Sa Manifattura), il provocatorio progetto Pretend it’s a toilet dell’artista, ricercatrice e performer milanese Sara Leghissa, per ragionare sulle dinamiche di potere tra i corpi (dal 10 al 12 giugno alle ore 18, Bagni Pubblici in piazza Costituzione), fino alla prima nazionale della giovane Violetta Cottini con Do fairies have the tail?, ricerca sull’invisibile a partire dal mondo delle fate (10 giugno alle ore 19 a Sa Manifattura), il talentuoso attore e regista padovano Filippo Quezel che dopo il debutto a Supernova, festival a Rimini targato Motus, sarà a Cagliari con un suo cult dal titolo Tirannosauro, la performance itinerante Ordalìe dell’artista e scrittrice sarda Vanessa Aroff Podda/La SuperSanta (lunedì 9 alle ore ore 18 nel parcheggio del Lazzaretto), dove il pubblico è invitato a compiere un cammino tra prove interiori e rituali di trasformazione, l’originale I’ll stand for you, concept e drammaturgia dell’artista sarda Anna Destefanis, (domenica 8 giugno alle ore 17 a Sa Manifattura) con in scena oltre 20 attrici e attori non professionisti per dare vita ad uno studio collettivo che si interroga sull’impatto che, come specie, abbiamo sul pianeta terra fino al party di chiusura sabato 14 presso l’azienda Grendi con molteplici installazioni (Adelin Schweitzer/transhumanza/Alberto Marci), il primo live concert di Generic Animal in Sardegna, la performance dei catalani Losinformalls, riconosciuti a livello internazionale per il loro approccio selvaggio e giocoso all’improvvisazione e all’umorismo per chiudere con l’aftershow di Basstation.

Per la prima volta quest’anno saranno disponibili diverse formule di abbonamento, early bird e speciali promozioni per gli studenti per rendere il festival più accessibile e fruibile. Altra novità di questa edizione sarà il workshop gratuito di scrittura critica giornalistica per la creazione di una fanzine universitaria dedicata al teatro, alla danza e alla performance a Cagliari, a cura di Altre Velocità e Stratagemmi Prospettive Teatrali, realizzato in collaborazione con Sardegna Teatro e destinato a studenti e studentesse da diffondere online sui canali delle realtà coinvolte (Università di Cagliari, Sardegna Teatro, Altre Velocità e Stratagemmi).