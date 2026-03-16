Giocomix torna alla Fiera di Cagliari: due giorni tra fumetti, giochi e cultura pop

Il 28 e 29 marzo la diciannovesima edizione del festival organizzato da Mondi Sospesi. Oltre cento espositori, mostre, ospiti internazionali e migliaia di appassionati attesi.

Dopo il sold out della scorsa edizione, Giocomix si prepara a tornare alla Fiera Internazionale della Sardegna con un’edizione ancora più ricca. Il 28 e 29 marzo 2026 Cagliari ospiterà la diciannovesima edizione del festival dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati dell’isola.

Organizzato dall’associazione culturale Mondi Sospesi, Giocomix negli anni è cresciuto fino a diventare un vero punto di riferimento per migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sardegna e non solo. Per due giorni, dalle 10 alle 20, i padiglioni della fiera si trasformeranno in un grande spazio dedicato alla creatività e al divertimento con oltre 100 espositori tematici, centinaia di postazioni di gioco e numerose aree dedicate ai diversi mondi della cultura pop.

Il pubblico potrà muoversi tra fumetti, videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo, cosplay e nuove tendenze come il K-pop, in un programma che unisce intrattenimento e momenti di incontro con artisti e professionisti del settore.

Tra gli elementi distintivi dell’edizione 2026 c’è anche la locandina firmata dall’artista sarda Martina “Maya” Mura, illustratrice che dal 2021 pubblica la serie Coeur Collège per l’editore belga Dupuis. L’opera immagina una landa fantastica popolata da una maga, un guerriero, un bardo e un famiglio, figure che richiamano l’universo di Dungeons & Dragons ma con forti suggestioni della tradizione sarda e un’atmosfera che ricorda l’estetica di Miyazaki.

Tra i momenti più attesi della manifestazione ci saranno anche tre mostre dedicate al fumetto e alla cultura pop. Una di queste sarà dedicata a Kraken Mare, la serie disegnata da Massimo Dall’Oglio, mangaka che pubblica in Giappone per Kodansha con lo pseudonimo Hagane. Un’altra esposizione presenterà le opere di Daniele Serra, illustratore premiato tre volte con il British Fantasy Award, affiancate dai testi dello scrittore Piergiorgio Pulixi, tra le voci più note del noir italiano.

Grande curiosità anche per “L’alba della leggenda”, mostra che celebra i 40 anni di The Legend of Zelda attraverso pezzi rari provenienti da collezioni private e un percorso che ripercorre la nascita della celebre saga videoludica.

Il festival ospiterà inoltre numerosi ospiti del mondo della divulgazione, del fumetto e del videogioco. Tra questi Massimo Polidoro, divulgatore scientifico e scrittore noto per il suo lavoro sul pensiero critico, e Sabaku no Maiku (Michele Poggi), tra i più seguiti content creator italiani dedicati ai videogiochi. Attesa anche per la presenza di Emanuela Pacotto, voce iconica di personaggi amatissimi degli anime come Nami, Bulma e Jessie dei Pokémon.

Accanto agli ospiti non mancherà lo spazio dedicato agli artisti e ai creativi indipendenti con l’Artist Alley, area in cui il pubblico potrà incontrare illustratori e fumettisti, scoprire nuove opere e conoscere da vicino il lavoro dietro tavole e illustrazioni.

Grande spazio sarà riservato anche al gioco. Nei padiglioni della fiera troveranno posto aree dedicate ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo e ai giochi di carte collezionabili, con tornei, dimostrazioni e sessioni aperte anche ai neofiti. Tra le novità ci sarà uno spazio speciale dedicato ai nuovi giochi LEGO, con incontri con gli autori e contest aperti al pubblico.

Non mancherà poi l’area dedicata al videogioco, con postazioni di retrogaming per riscoprire le console che hanno fatto la storia del settore accanto alle tecnologie più recenti. L’area VR si amplia e diventa XR, offrendo ai visitatori un viaggio tra realtà virtuale, nuove periferiche e esperienze interattive. Tra le celebrazioni dell’edizione 2026 anche i 30 anni di Pokémon, con un’area Nintendo allestita da Pokémon Millennium che metterà a disposizione numerose postazioni di gioco.

Il festival conferma anche il suo legame con il mondo del cosplay, con contest e raduni dedicati a saghe come Bleach, The Last of Us e One Piece, mentre il Padiglione D ospiterà il K-pop Dance Contest, presentato dagli organizzatori come il più grande della Sardegna. Accanto all’intrattenimento, Giocomix continuerà a promuovere anche attività educative e creative rivolte alle scuole e ai giovani, con l’obiettivo di valorizzare il gioco come strumento culturale e di condivisione.

Con il suo mix di intrattenimento, creatività e partecipazione, il festival si prepara così a trasformare ancora una volta Cagliari in un grande punto di incontro per appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop. L’appuntamento è alla Fiera Internazionale della Sardegna il 28 e 29 marzo, per due giornate dedicate alla fantasia e all’immaginazione.