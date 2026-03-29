Giocomix, edizione da record: 10 mila persone alla due giorni di libri, cosplay e fumetti

L’appuntamento si conferma il più atteso in Sardegna per gli appassionati di giochi, libri e fumetti. In calendario anche mostre e un’area dedicata ai videogiochi vintage

Oltre cento espositori, decine di tavoli da gioco, cosplayer, libri, fumetti e manga per migliaia di visitatori in arrivo da tutta la Sardegna: la nuova edizione del Giocomix, sabato e domenica alla Fiera di Cagliari, ha registrato anche quest’anno il tutto esaurito e una grande soddisfazione per l’organizzazione, l’associazione culturale Mondi sospesi.

Sin dalle prime ore i padiglioni hanno visto una coloratissima onda di cosplayer, da Goku e altri miti di Dragonball a Gojo Satoru, uno dei personaggi più apprezzati degli anime delle nuove generazioni. Centinaia di giocatori e giocatrici si sono sfidati sui tavoli da gioco, da Vanguard a Risiko, o nelle tantissime aree dedicate come quella Nintendo, ben 25 postazioni, e nelle sfide ai videogiochi vintage. Spazio anche alladanza K-pop, il vincitore della gara cagliaritana parteciperà al campionato nazionale K-Pop Dance Fight Fest.

Piergiorgio Pulixi e Daniele Serra

In programma incontri con autori e autrici di libri e fumetti: grande attesa per il firmacopie di Piergiorgio Pulixi e Daniele Serra con “L’estate delle comete azzurre” pubblicato dalla cagliaritana Camena edizioni, e di “Geo Bros. Uniti si vince” di Daniele Nicastro e Jean Claudio Vinci uscito poche settimane fa per Tunué; tanti in coda anche per incontrare Massimo Dall’Oglio, disegnatore sardo pluripremiato e autore di manga per la casa editrice giapponese Kodansha, che firma anche i disegni in esposizione dedicate alla sua serie “Kraken mare”. Visitabile anche la mostra di Daniele Serra, Serra, artista insignito per tre volte del British Fantasy Award come miglior illustratore.

Tra gli ospiti Massimo Polidoro, divulgatore scientifico e scrittore. C’è anche Emanuela Pacotto, attrice, doppiatrice e cantante, voce di personaggi iconici come Nami, Bulma e Jessie dei Pokémon. Nel Padiglione A spazio anche l’Area Indie Games, pensata per dare visibilità ai game designer della Sardegna e ai loro progetti in fase di sviluppo.

Dopo il sold out della scorsa edizione, anche la 19esima edizione di Giocomix ha registrato il tutto esaurito con oltre 10 mila biglietti staccati all’ingresso. Un appuntamento atteso tutto l’anno: quello organizzato da Mondi Sospesi è il più importante festival dedicato al fumetto e al gioco in Sardegna.

“Sta piacendo molto – spiega Carolina Filippini di Nekopon – ogni anno si ingrandisce sempre di più, con nuovi padiglioni. Il mondo una volta classificato come ‘nerd’ finalmente sta entrando nella vita di tutti i giorni di tutte le persone. Sta sempre più aumentando la richiesta di manga, di figure, modellini e tutto il resto. Quindi sempre più gente si sta avvicinando a questo mondo. Diventando anche protagonisti: disegnando tramite l’Accademia d’Arte di Cagliari, imparando a dipingere i modellini, facendo costruzioni. Si provano anche dei giochi nuovi, quindi non solo analogici ma anche digitali”.



La locandina 2026 è firmata da Martina “Maya” Mura, autrice che dal 2021 pubblica la serie Coeur Collège per l’editore belga Dupuis.