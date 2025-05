Geppi Cucciari torna in Sardegna con il monologo “Perfetta”. Musiche di Paolo Fresu e costumi di Antonio Marras

Geppi Cucciari ritorna nell’Isola con “Perfetta”, un ironico monologo scritto e diretto da Mattia Torre (uno degli autori di punta del panorama italiano, da “Boris” a “Parla con me”, prematuramente scomparso nel 2019) in cartellone giovedì 22 e venerdì 23 maggio alle 20.30 e sabato 24 maggio alle ore 19.30 al Teatro Massimo di Cagliari per un triplice appuntamento fuori abbonamento (sold out al botteghino) e infine domenica 25 maggio alle 20.30 al Teatro Centrale di Carbonia (sempre fuori abbonamento) sotto le insegne della Stagione di prosa 2024-2025 organizzata dal Cedac Sardegna.

Una pièce originale, ricca di humour, per un insolito ritratto al femminile: la protagonista di “Perfetta” è una moderna donna in carriera, impegnata a conciliare il duplice ruolo di moglie e madre con l’attività lavorativa, alle prese con i mutamenti fisici e psichici legati al ciclo mestruale. Un tema insidioso e per certi versi ancora tabù, tra antichi pregiudizi e luoghi comuni che perdurano a fronte di una maggiore conoscenza dei delicati equilibri tra corpo e mente, dei cambiamenti d’umore e del variare della sensibilità in corrispondenza con le diverse fasi che si susseguono nell’arco di quattro settimane, ovvero un mese lunare.

“Perfetta” – produzione Itc2000, con testo e regia di Mattia Torre, musiche di Paolo Fresu e abito di scena di Antonio Marras – rappresenta una sorta di “diario” in cui una donna registra i suoi stati d’animo sotto l’influenza del ciclo, tra sensazioni di benessere o stanchezza, maggiore o minore irritabilità: cronaca di quattro martedì apparentemente uguali, scanditi dagli stessi obblighi e ritmi, in cui il fattore determinante e (im)prevedibile è dato dagli ormoni, che alterano atteggiamenti e comportamenti della protagonista, influenzando le sue reazioni e perfino il suo sguardo sul mondo.

Una storia “normale” e insieme emblematica, affidata al talento e alla vis comica della poliedrica artista: Geppi Cucciari interpreta «una venditrice d’automobili… che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità» in un monologo che alterna – si legge nelle note di presentazione – «sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo».