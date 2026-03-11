Geopolitica, a Cagliari gli incontri Acli per capire conflitti e trasformazioni globali

Dai Balcani alle politiche di difesa degli stati, dai conflitti sull’acqua alla Russia: in programma sei appuntamenti con esperti e studiosi

Con il primo incontro sulla Cina in programma lunedì 16 marzo alle 18 prenderà il via il corso di geopolitica e relazioni internazionali organizzato a Cagliari dalle Acli della Sardegna, in collaborazione con Crei, Ipsia e i Giovani delle Acli: l’appuntamento è in via San Giorgio 8 negli spazi della chiesa di San Giuseppe e vedrà la presenza di Simone Dossi, professore dell’Università di Torino e responsabile del “Global China Program” dell’Istituto affari esteri.

Il ciclo di incontri è un’iniziativa culturale e formativa pensata per offrire strumenti di comprensione critica delle dinamiche internazionali contemporanee. L’obiettivo è avvicinare il pubblico ai grandi temi della politica globale, analizzando eventi, conflitti e trasformazioni in atto nei diversi contesti regionali. In programma sei appuntamenti di due ore ciascuno con presentazione iniziale, focus su casi studio e un dibattito conclusivo.

Il corso è destinato a un pubblico interessato alla politica internazionale (giovani, formatori, insegnanti), partendo dalla considerazione che, in un mondo sempre più interconnesso e complesso, comprendere le dinamiche geopolitiche è fondamentale per decifrare le notizie, interpretare i cambiamenti e partecipare attivamente al dibattito pubblico. Questo ciclo offre chiavi di lettura approfondite, basate su analisi tematiche e confronto diretto con accademici, analisti, esperti e operatori.

Il programma prevede un incontro sulla politica estera dell’Unione Europea con Marco Siddi dell’Università di Cagliari (giovedì 16 aprile), sul sistema politico della Russia con Nicolò Fasola dell’Università di Bologna (giovedì 7 maggio), sulla geopolitica dell’acqua con Filippo Menga, dell’Università di Bergamo (giovedì 28 maggio). Si chiude con sicurezza e tecnologie nella difesa degli Stati con Mattia Sguazzini dell’Università di Genova (4 giugno) e un incontro sui Balcani a cura di Silvio Ziliotto, dirigente Acli e cooperante nei Balcani (25 giugno).

Per partecipare si può compilare il modulo a questo link.