Fotografia, il progetto “Insula/Insulae”: i paesaggi della Sardegna in mostra al Mas.Edu di Sassari

La mostra Insula/Insulae. Paesaggi della collezione di Su Palatu Fotografia è l’esito della seconda edizione del Laboratorio di Pratiche curatoriali, promosso dal Dipartimento di comunicazione e didattica dell’arte dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari.

L’esposizione inaugura sabato 3 maggio alle ore 17:00 presso lo spazio espositivo Mas.Edu, in via Piga 9 a Sassari, in occasione di Monumenti Aperti 2025, importante manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, e si inserisce nel programma ufficiale delle iniziative cittadine.

Dopo l’esperienza dedicata alla Quadreria del Comune di Sassari, questa edizione si è concentrata sulla collezione dell’associazione Su Palatu Fotografia, attiva dal 2000 a Villanova Monteleone. Una realtà indipendente che, nel 2025, celebra venticinque anni di attività, confermandosi tra le esperienze più significative e riconosciute nel panorama nazionale della fotografia contemporanea.

La mostra propone una selezione di dodici pubblicazioni fotografiche appartenenti alla collezione di Su Palatu, che offrono uno sguardo stratificato e plurale sulla Sardegna. Ne emerge un racconto corale, dove il paesaggio diventa terreno di indagine critica, memoria, visione e trasformazione. I progetti esposti restituiscono una lettura dell’isola che sfugge ai cliché, mettendo in luce la complessità e la ricchezza del territorio.

Il titolo Insula/Insulae evoca l’idea di una Sardegna non monolitica ma molteplice, fatta di paesaggi, storie e identità in dialogo. Un’isola composta da molte isole. Il percorso espositivo riflette sulla rappresentazione del paesaggio come spazio fisico e mentale, e sull’urgenza di una narrazione che non si limiti a descrivere, ma sappia interrogare il presente.

Il progetto espositivo è frutto di un lavoro collettivo condotto dagli studenti del Laboratorio di Pratiche curatoriali del Dipartimento di comunicazione e didattica dell’arte, con la supervisione di Davide Mariani, coordinatore del Dipartimento, e di Sonia Borsato, referente per la curatela e già direttrice di Su Palatu. La mostra è accompagnata dalla pubblicazione di un catalogo edito da Soter Editrice. Foto di: Mario Arca, Pierluigi Dessì, Salvatore Ligios, Roberta Masala, Massimo Mastrorillo, Paolo Marchi, Giuliano Matteucci, Emanuela Meloni, Gioele Pinna, Giulia Sale, Leonard Sussman, Fausto Urru, Davide Virdis.