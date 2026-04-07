Festival Abbabula, la 28esima edizione. Apre Daniele Silvestri, ecco tutti gli ospiti

Dal 26 giugno al 23 luglio tra Sassari, Sennori e Porto Torres. In cartellone grandi nomi italiani e internazionali.

Sarà Daniele Silvestri ad aprire il 26 giugno, nell’area archeologica di Turris Libisonis a Porto Torres, la 28ª edizione del Festival Abbabula, tra gli appuntamenti più importanti in Sardegna dedicati alla musica e alle parole d’autore. La rassegna, ideata e organizzata dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, realtà culturale tutta al femminile attiva da oltre 35 anni, si svilupperà fino al 23 luglio tra Sassari, Sennori e Porto Torres, portando nei principali spazi della città e del territorio artisti italiani e internazionali insieme a una costante ricerca sulla scena locale.

Ad anticipare il festival saranno due anteprime a Sassari: il 7 maggio con Fabio Celenza e il 9 maggio con Tony Hadley insieme alla sua Fabulous TH Band. Il cartellone principale spazia tra generi e linguaggi, dal chitarrismo di Eric Johnson, vincitore del Grammy Award, alla canzone d’autore di Sergio Cammariere e Alberto Fortis, fino alle sonorità contemporanee dei Nu Genea e al funk-jazz de Il Mago del Gelato. Spazio anche alla scena internazionale con Zé Ibarra, premiato ai Latin Grammy, e a quella napoletana con i The Funkin’ Machine, insieme al dj set di Napoli Segreta e al progetto Habibi Funk.

Non mancherà il contributo della scena sarda, con diversi opening act e progetti locali: tra questi Becciu, Alessandro Azara, Bianca Frau, Doc Sound e il dj set di Dopos*le dei producer sassaresi Benelli e Azzena. In programma anche una serata con le band Mad Dog, Vulika Rot e La Terapia, chiusa dal live dei Santamarea, vincitori di Musicultura 2023. Tra le produzioni originali del festival torna la cantante jazz Francesca Corrias con la Disorchestra, protagonista dello spettacolo “Senza Fine – omaggio a Ornella Vanoni”, dopo il successo del tributo a Lucio Dalla dello scorso anno. “Siamo abituate a selezionare gli artisti per Abbabula con la stessa cura con cui i grandi chef scelgono le materie prime per le loro cucine – sottolinea Barbara Vargiu, direttrice artistica del festival – ogni anno ascoltiamo centinaia di proposte della scena sarda, nazionale e internazionale: è un lavoro meticoloso, che richiede pazienza e orecchio, ma è l’unico modo per garantire — dal 1996 — un calendario di altissimo livello”.

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni. “Siamo contenti di contribuire a una nuova edizione di un festival tra i più longevi e ormai storici che si celebrano in Sardegna – afferma il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia – questa manifestazione continua a mantenere il proprio epicentro nella nostra città pur allargandosi ad altre porzioni del territorio metropolitano”. “Per la nostra città è motivo di grande piacere entrare per la prima volta nel circuito di Abbabula”, aggiunge il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, mentre la consigliera comunale di Sennori Elena Cornalis evidenzia come il festival rappresenti “un’opportunità unica per far conoscere il territorio anche a un pubblico non locale”.