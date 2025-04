Evento benefit per la popolazione di Gaza, mobilitazione di associazioni e realtà culturali sarde: a Ussana una giornata di musica e arte

Un grande evento benefit per la popolazione palestinese: si tratta di ‘Frequenze per Gaza‘ e si terrà il 26 luglio a Campidarte (Ussana). L’intero ricavato dei biglietti di ingresso sarà devoluto alla causa tramite l’associazione Amicizia Sardegna Palestina. L’iniziativa coinvolge numerose realtà culturali in Sardegna, con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto a una popolazione che muore sotto le bombe. Ship ha coinvolto la comunità che opera nella sperimentazione sonora in una grande improvvisazione collettiva: una performance orizzontale per dimostrare solidarietà alla causa.

L’evento verrà trasmesso in live da Radio Alhara e altre radio locali e internazionali. In vista della data di luglio, sono previste diverse serate di autofinanziamento in tutta l’Isola. Il primo appuntamento è il 19 aprile 2025 al Radio X Social Club, all’Exma a Cagliari. È una serata di raccolta fondi con impro jam, letture performative e dj set. Il secondo sarà il 31 maggio da S’Ala – Spazio per Artist+, Sassari.

Le realtà che hanno già aderito sono: Sardegna Palestina, Campidarte, Radio Alhara, Radio X, Eja Tv, Cabudanne de sos Poetas, Ship, Oreri, Basstation Space, Museo Nivola, Sardegna Teatro, Ten Teatro Eliseo di Nuoro, Miniere Sonore, Obl/Que, Cultína, Transhumanza, Collettivo Kintari, Ottovolante Sulcis, Rio Accoro, Compagnia Meridiano Zero, Spazio Bunker, Sa Scena, A Foras, Tirrindò – Assòtziu Turritània, Trans* Support Sassari, Studenti per la Palestina di Sassari, Notti Isolate, S’Ala / Spazio per artist+, Supranu Records, The Room Sassari, Cherimus, Cocò Sardinia, Non Una Di Meno Nord Sardegna.

È possibile aderire alla programmazione e all’organizzazione con una proposta alla mail ship.produzione@gmail.com e anche donare a distanza all’Iban: IT-86-D07601-04800-000012907085 intestato all’associazione Amicizia Sardegna Palestina, specificando la causale “Handala va a scuola”.