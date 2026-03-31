Dalla Regione 30 milioni ai Comuni per il luoghi della cultura: fondi per biblioteche, musei e siti archeologici

Nuovo bando regionale per migliorare accessibilità, sicurezza e innovazione dei luoghi culturali. Finanziamenti fino al 100% per enti locali, domande dal 1° aprile al 12 maggio.

La Regione mette sul piatto 30 milioni di euro per rilanciare e valorizzare il patrimonio culturale dell’Isola. L’assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha approvato un nuovo bando rivolto a Comuni ed enti locali per finanziare interventi su biblioteche, musei, archivi, siti archeologici e complessi monumentali.

Le risorse rientrano nell’ambito dell’Fsc 2021-2027 e sono suddivise in due linee: 5 milioni destinati esclusivamente alle biblioteche e 25 milioni per interventi su beni culturali materiali, aree archeologiche e strutture museali. “Investiamo nel patrimonio culturale della Sardegna con un massiccio finanziamento da 30 milioni di euro”, spiega l’assessora Ilaria Portas. “Abbiamo deciso di destinare cinque milioni specificamente agli interventi nelle biblioteche, presidio culturale presente in tutti i comuni della Sardegna e che spesso rappresenta anche l’unico spazio fisico culturale presente nei territori periferici. La scelta di finanziare non solo la messa in sicurezza ma anche l’accessibilità, la fruizione e l’innovazione tecnologica è dettata dalla necessità di rendere i nostri spazi culturali vivi all’interno delle comunità e luogo di lavoro presente e futuro per i nostri giovani e le nostre giovani. Mettiamo le basi affinché la Sardegna possa finalmente vivere anche sfruttando il suo immenso patrimonio culturale”.

Il contributo regionale per ciascun progetto potrà variare da un minimo di 150mila euro fino a un massimo di un milione, con copertura fino al 100% delle spese ammissibili. Il bando è rivolto a Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Comunità montane. Per la linea dedicata ai beni culturali sono esclusi alcuni territori dell’area vasta di Cagliari già beneficiari di altri finanziamenti analoghi.

Tra gli interventi finanziabili rientrano lavori di messa in sicurezza e restauro di edifici storici, chiese e siti archeologici, ma anche il recupero di beni mobili come opere d’arte. Spazio anche a progetti per migliorare l’accessibilità e la fruizione degli spazi, oltre all’innovazione tecnologica con soluzioni multimediali, impianti per l’efficientamento energetico e nuovi allestimenti digitali. Non sono invece ammesse spese per manutenzione ordinaria, la realizzazione ex novo di musei o biblioteche e interventi su strutture a uso ricettivo o pertinenze parrocchiali. Le domande potranno essere presentate dal 1° aprile al 12 maggio attraverso la piattaforma online Sipes, con accesso tramite Spid, Cie o Cns. Le spese saranno considerate ammissibili a partire dal 1° gennaio 2021, mentre il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2030.