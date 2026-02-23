Dalla Barbagia a New York, la parabola di un artista: “Looking for Nivola” di Peter Marcias in finale ai Nastri d’Argento

Il documentario dedicato a Costantino Nivola entra nella selezione ufficiale Cinema, Spettacolo, Cultura dei Nastri d’Argento 2026. Un riconoscimento che riporta l’artista di Orani nel panorama culturale nazionale attraverso il racconto firmato da Peter Marcias.
Il documentario “Looking for Nivola” entra nella finale dei Nastri d’Argento – Documentari 2026, nella sezione ufficiale Cinema, Spettacolo, Cultura. Un riconoscimento che proietta la figura dello scultore di Orani, Costantino Nivola, in uno dei contesti più prestigiosi del panorama cinematografico italiano.
Il film, diretto da Peter Marcias, è dedicato alla traiettoria artistica di Nivola: dalla Barbagia del primo Novecento alla New York dell’avanguardia, passando per il dialogo con architetti e artisti che hanno ridefinito l’arte pubblica nel secondo dopoguerra. La selezione lo colloca accanto a opere dedicate a protagonisti della cultura internazionale come Roberto Rossellini, Luigi Pirandello, Ferdinando Scianna e Antonello Falqui, in un contesto che comprende lavori firmati, tra gli altri, da Roberto Andò, Costanza Quatriglio, Ilaria De Laurentiis e Pippo Delbono.
Non si tratta di una candidatura simbolica, ma di un inserimento in una rosa di titoli che dialogano con alcune delle grandi narrazioni culturali italiane del Novecento. Il documentario costruisce il racconto attraverso materiali d’archivio, testimonianze e riprese nei luoghi chiave della vita dell’artista, evitando il ritratto celebrativo per proporre un’indagine sul senso della sua opera.
Marcias sceglie di interrogarsi su come un artista partito da un piccolo centro dell’interno della Sardegna sia riuscito a conquistare una dimensione internazionale. La tecnica del sandcasting, l’integrazione delle opere negli spazi urbani, il rapporto con l’architettura moderna diventano così strumenti per riflettere su identità, migrazione e innovazione artistica. Il film utilizza la figura di Nivola per affrontare un tema più ampio: la capacità di un territorio periferico di produrre cultura capace di parlare al mondo. Il verdetto sarà annunciato nelle prossime settimane.