William Pitzalis guadagna la finale del programma ‘Cuochi d’Italia‘: lo chef del Cagliari Calcio produce una strepitosa trippa alla cagliaritana con un contorno di cicoria e batte anche il collega dell’Emilia Romagna. Una vittoria difficile contro un avversario che fino a qui aveva ottenuto sempre grandissimi punteggi. Ora il 44enne si giocherà la finale contro la fortissima avversaria del Veneto, per definire il miglior cuoco regionale d’Italia.

Ad alzare la prima cloche ci ha pensato Gennaro Esposito: presenta la trippa alla cagliaritana nella versione bianca con l’utilizzo dello zafferano di San Gavino Monreale. Il contorno è a scelta e allora Pitzalis ha deciso di affidarsi a una sopraffina cicoria con aglio e poco peperoncino. Al suo avversario invece è destinata la ricetta dei Valigini Reggiani, ovvero involtini di carne e formaggio.

A differenza dei turni precedenti, l’Emilia Romagna non riesce ad essere incisiva. I giudici decidono per un punteggio che risulta molto basso e dà speranza per la buona riuscita di questa sfida. E infatti lo chef Cristiano Tomei definisce subito che non c’è partita: con il risultato di 15 a 13, il sardo guadagna con merito la finale.

Simone Spada