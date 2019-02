Ottimo risultato nella trasmissione di Tv8 ‘Cuochi d’Italia‘ per William Pitzalis: lo chef del Cagliari Calcio ha superato la collega della Toscana, passando così al turno successivo. Decisiva la seconda manche, dove il sardo ha saputo adattarsi al meglio su un piatto a lui sconosciuto, e brillare con una ricetta basata sui culurgiones. Una grande vittoria per il 44enne, che per l’occasione è stato sostenuto in studio dalla ragazza, la sorella e la madre

La presentazione di alcuni dei prodotti principi delle due regioni ha dato il via alla prima manche. La prima scelta è andata al rappresentante della Sardegna: Pitzalis non ha avuto nessun dubbio nel puntare su un piatto basato sul muggine dello stagno di Cabras. “Voglio stupire i giudici in maniera positiva”, ha commentato prima che i giudici dessero la propria opinione: per lo chef Cristiano Tomei manca una nota acida che renda la creazione perfetta; Gennaro Esposito la trova eccellente ma l’utilizzo timido della bottarga pesa un poco sul voto. Così alla fine si ritrova con un buon 17, ma la collega toscana chiude a 16 rendendo avvincente il prosieguo della sfida.

Nella seconda manche il prodotto principe è stato il filetto di cinta senese. Allora lo chef cagliaritano ha deciso di reinterpretare la carne preparando dei culurgiones, virando dunque su qualcosa che conoscesse perfettamente. La scelta non viene approvata del tutto dai giudici, ma non lo penalizza: il voto totale è di 13, pareggiando la collega su un piatto a lei congeniale. Il punteggio finale vede la Sardegna vincere 30 a 29.

Durante lo spettacolo, Pitzalis ha omaggiato Alessandro Borghese con un pallone ufficiale del Cagliari. Interrogato sull’obiettivo da perseguire una volta concluso il programma, ha pensato subito alla sua città: “Vorrei aprire un piccolo laboratorio di cucina, per dare la possibilità ai ragazzi di Sant’Elia di lavorare e creare nuovi piatti”.

Simone Spada