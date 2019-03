William Pitzalis non riesce a coronare il sogno di vincere l’ottava stagione del programma televisivo ‘Cuochi d’Italia‘: lo chef del Cagliari calcio, al termine di un lungo percorso, si è dovuto arrendere in finale alla collega Patrizia Delponte, nota anche come Pattychef. A dispetto dell’amarezza dell’ultimo scontro perso, al 44enne non è mancato il sorriso ed anzi ha reso omaggio alla vincitrice stringendole forte la mano ed accompagnandola al successo.

Il Veneto è salito sul gradino più alto del podio collezionando quattro 10 e un 9 durante tutte le puntate grazie all’abilità della sua rappresentante nel valorizzare i più tradizionali prodotti regionali trasformandoli in ricette d’eccellenza. Ad impressionare sono stati soprattutto la Gallina Polverara in Canavera, il Torresan al Bardolino e gli gnocchi di Ricotta Fioretta. Lo chef cagliaritano ha risposto con la trippa in bianco allo zafferano e gli involtini di pecora con pancetta, ma non è bastato per ottenere il massimo dei voti. Ad entrambi, alla fine, i giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei hanno regalato meritati elogi.

“Non sempre vincere è arrivare primi” ha commentato Pitzalis sui suoi canali social, “perciò onore e complimenti alla bravissima vincitrice. Abbiamo cucinato l’amicizia e abbiamo vinto tutti. Desidero ringraziare le amiche e gli amici, oltre ai tantissimi conoscenti che mi hanno sostenuto in questo bellissimo ed emozionantissimo percorso. Vi abbraccio forte”.

Simone Spada