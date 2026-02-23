Mont’e Prama, a raccolta l’esercito dei giganti. Tornano a Cabras le sculture esposte al museo di Cagliari

Trovato l’accordo, in corso il trasferimento delle statue. Il sindaco Abis: “Un atto dovuto, nello statuto della Fondazione era scritto che dovessero tornare nel luogo del ritrovamento”

Vito Fiori

L’esercito dei giganti di Mont’e Prama si ritroverà di nuovo unito negli spazi del museo di Cabras. Da giorni è in corso il trasferimento di poco meno di 30 statue sinora esposte nel museo Archeologico nazionale di Cagliari. È il risultato di un lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale del paese in questi ultimi anni. “In realtà – spiega Andrea Abis, sindaco di Cabras – si tratta di una sorta di atto dovuto. Nello statuto della Fondazione Mont’e Prama è scritto che la sede naturale di pugilatori, arcieri e guerrieri doveva essere il nostro museo. Le linee guida nazionali ed europee sostiene la valorizzazione dei beni culturali nel contesto territoriale in cui sono stati reperiti”.

Gli spazi museali che ospiteranno i guerrieri non sono ancora del tutto pronti, l’edificio è un cantiere aperto. “Due lotti sono stati completati – dice Abis – mancano ancora due sale, quella dei giganti e quella del paesaggio, che peraltro sarà raddoppiata. Contiamo di concludere le opere entro il 2027, compreso il restauro della parte vecchia del museo e la realizzazione del parco archeologico”. Un grande progetto, sostenuto dalla Regione con un investimento importante di svariati milioni di euro. “Avremo un museo d’eccellenza, per questo lavoriamo con il massimo impegno e la massima attenzione, convinti della qualificazione dell’intero sito che punta al turismo culturale“.

Da tempo, e grazie ai giganti, Cabras ha visto moltiplicare i flussi turistici. “Allargheremo l’offerta anche a Tharros, il più grande museo a cielo aperto della Sardegna”. E pazienza se Oristano non registra gli stessi numeri. “Vorrei – sottolinea Abis – che tutti noi dismettessimo il campanile. Mont’e Prama non è Cabras, né solo Sardegna, è un bene nazionale e internazionale, considerando il respiro avuto in questi anni e l’interesse sempre in crescita nei confronti di un rinvenimento simile, davvero un unicum nel Mediterraneo che rappresenta molto bene la nostra identità di sardi”.