“Non ci sono parole per descrivere la sensazione che sto provando nel ricevere un onore come questo”: così dice Fortunata Carta, artista originaria di San Gavino Monreale ma da qualche anno trasferitasi a La Spezia, insignita il 12 gennaio scorso a Viareggio dell’Oscar europeo con medaglia d’oro per la pittura. Un premio che conferma il suo spessore internazionale: dal 2014 le opere della Carta girano il mondo. Nelle esposizioni di New York, Madrid, Valencia e Berlino hanno catturatol’attenzione di migliaia di appassionati.

“Per me è stato un premio inaspettato – racconta a Sardinia Post – ma accolto con una gioia immensa. Sin da quan do ero molto piccola ho sempre avuto una passione sfrenata nei confronti del colore, tanto che alcune volte ho anche esagerato dipingendo ogni cosa che mi passasse sotto mano”. Da semplici abbozzi ha iniziato a germogliare un lavoro vero e proprio, che passa da alcuni anni nel campo del restauro fino alla creazione di mosaici artistici. Un percorso in evoluzione continua alla scoperta di nuove tecniche e strumenti, e soprattutto delle angolature dell’arte, in modo da non cadere mai nella ripetizione di un medesimo stile.

Poi arriva la pittura su tela, visto come il mezzo adatto per comunicare messaggi, complesse sensazioni e le problematiche della psiche umane: è un ideale proseguimento con gli studi in psicologia. “All’inizio della mia carriera ho iniziato utilizzando tele antichissime sarde ricevute in eredità da mia nonna. Dopo un po’ di gavetta ho esposto in alcune gallerie in Sardegna, dunque ho iniziato a viaggiare. Ho avuto la fortuna di girare il mondo con la mia arte esportandola sia in Europa che negli Stati Uniti. In questo modo ho potuto toccare con mano le differenze di apertura mentale tra l’Italia e l’estero, dove le mie tele hanno avuto un’eco maggiore”.

Le opere riflettono donne in continuo mutamento. Sono il riflesso della crescita personale e professionale dell’autrice, e non mancano di far trasparire le sue radici e una personalità fortemente sarda. “Sostanzialm ente sono io – ammette -, sono figure dagli occhi lucidi e sinceri sempre fedeli. Nella mia arte però ho anche voluto che le persone non si soffermassero solo sull’esteriorità, ma creassero un varco all’interno di quegli occhi in modo da arrivare al loro animo”. Ecco perché tra i colori ricorrono temi come la violenza sulle donne, le patologie silenti che uccidono la psiche umana o il bipolarismo. L’obiettivo è indurre il visitatore di una mostra a riflettere sull’essenza sul messaggio comunicato dall’autrice.

Un riconoscimento come l’Oscar per la pittura è così importante che potrebbe anche mettere un po’ di pressione nella carriera di un’artista. Per Fortunata invece risulta un incentivo a far meglio: “Voglio esplorare altri mondi artistici, diversi da quelli che mi hanno impegnata finora. Voglio utilizzare tecniche nuove, inventare opere mai create prima. Questi sono i miei obiettivi. Continuerò a lavorare ancora all’estero, dove ho già una scaletta di impegni”.

