Una serie di fogli sono appesi ad un filo. Recano una serie di frasi scritte dai bambini: un pensiero rivolto alla Terra, all’ambiente, alla nuova concezione moderna del mondo. L’incanto dei più piccoli consegna una libera consapevolezza che il mondo di oggi necessita di una sferzata sociale e politica, aiutata dal fenomeno Greta Thunberg e dai moti giovanili sparsi per il pianeta. Il festival Tuttestorie, evento letterario per ragazzi arrivato alla quattrodicesima edizione, ha modo così di raccontare la modernità e di incrociarla con le visioni e i libri presentati all’Exma di Cagliari da dal 10 al 13 ottobre 2019.

L’Ufficio Poetico fa parte del festival dagli esordi, ha cambiato pelle diverse volte pur mantenendo fondamentale il ruolo delle domande e delle risposte che tutti i bambini avrebbero voluto rivolgere agli scrittori e voluto dare. Andrea Serra spiega che “raccogliamo le piccole storie dei bambini da proporre poi agli adulti. Il passaggio avviene attraverso le scuole e le biblioteche, abbiamo raccolto 780 pensieri: è un modo per creare un contesto in cui il bambino possa esprimersi. Poi le frasi vengono stampate e stese con le mollette su dei fili, in modo tale che gli adulti possano incontrarle”. Inevitabile l’influenza di Greta, molto dibattuta negli ultimi mesi: “I bambini si sono riferiti spesso alla Terra con la T maiuscola come pianeta inquinato e da salvare. Come ci ha detto Michele, un bambino di 8 anni, è un luogo in cui ci sono uomini, animali e piante.. ma si gira tutti insieme. E se si gira tutti assieme, si ha il dovere di trattarla con rispetto”.

E dalla terra attraverso il suono eseguito dal vivo e la creazione di mutevoli forme come quella polverosa della sabbia, quella liquida del fango e quella plastica manipolata, il gruppo ScarlattineTeatro ha sviluppato uno spettacolo dal titolo “Angeli di Terra” che propone una esperienza percettiva di come il suono e la vita siano legati. In scena l’attrice Anna Fascendini e il musicista Diego Dioguardi hanno affascinato grandi e piccini con alcune magie dove la rinascita della vita è sempre possibile. “In questo spettacolo si vede come la terra si può trasformare – svela la Fascendini – abbiamo costruito una macchina particolare che crea varie sembianze della terra. Si vede proprio la voglia di mettere le mani in pasta usando vari elementi.. (sorride, nda). Il nostro obiettivo è quello di risvegliare la sensorialità di chi ci guarda, abbiamo la terra che produce musica, suono, che ci risveglia. Dunque vale la pena di conservarla e curarla visto che è piena di meraviglie”. La rappresentazione è stato accompagnata da una poesia della scrittrice Giusy Quarenghi sulla terra, che ha dato un tocco di emozione finale ben accolto dal pubblico.

Simone Spada