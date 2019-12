Una settimana culturale con un ricco programma, grande partecipazione a tutti gli incontri e vincitori di spessore. L’edizione 2019 del Premio Dessì è stata un successo, ha incuriosito e rapito il pubblico e, allo stesso tempo, ha aperto la strada a un anniversario importante. Per i trentacinque anni della manifestazione, infatti, l’organizzazione è già al lavoro per consegnare qualcosa di nuovo a tutti i sardi che a settembre si daranno appuntamento a Villacidro, paese a cui Giuseppe Dessì ha dedicato la sua opera più riconosciuta, ‘Paese D’Ombre’.

Paolo Lusci, presidente della Fondazione Dessì, è soddisfatto di del lavoro fatto e dell’importanza che ha assunto la manifestazione. Il 2020 si avvicina e c’è modo di riflettere sul percorso fin qui intrapreso.

Può fare un bilancio dell’ultima edizione?

L’edizione 2019 è da incorniciare. Oltre ogni aspettativa. Otto giorni con una quarantina di appuntamenti, tutti molto partecipati. Un centinaio di ospiti che hanno animato le mattinate con le scuole e le serate tra piazza Zampillo, il Mulino Cadoni e Casa Dessì. La serata di premiazione di sabato che si è svolta in piazza Municipio grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche ha visto una partecipazione di pubblico incredibile. Oltre alla considerevole partecipazione delle persone del posto, sono arrivati spettatori da tutta la Sardegna, persino un pullman da Sant’Antioco. Villacidro si è presentata nel modo migliore e dalla piazza si poteva godere di una vista emozionante.

Cosa si prospetta per il trentacinquesimo anniversario del premio?

Sicuramente è prematuro svelare qualcosa. Il giorno dopo la chiusura della settimana del Premio, la Fondazione ha ripreso i lavori, pertanto la fase progettuale è già definita almeno nelle sue linee guida. In questo periodo abbiamo avviato i contatti coi futuri ospiti. Dopo un triennio come quello passato, la preoccupazione è quella di confermare l’alto profilo raggiunto. Speriamo di riuscirci e, anzi, di migliorare ulteriormente.

Quali sono i progetti a cui sta lavorando la Fondazione? Cosa state portando avanti?

Oltre la preparazione del Premio, la Fondazione Dessì ha un programma di iniziative che si sviluppa durante tutto l’arco dell’anno. Attività legate alla promozione del libro e della lettura, reading di poesia, piccoli concerti. Inoltre l’agenda prevede i corsi di formazione professionale rivolti agli insegnanti e il progetto di recupero e ristrutturazione dei nuovi locali acquisiti: l’ex casa Pinna e l’ex frantoio, che ci consentirebbero di migliorare gli spazi espositivi del materiale librario e pittorico di Giuseppe Dessì. Ma non solo. Sono state avviate iniziative concrete per il Parco letterario Giuseppe Dessì coinvolgendo tutti i Comuni del territorio interessati.

Secondo lei si può vivere di cultura in Italia?

Secondo me “si potrebbe a patto che…” e qui la risposta sarebbe ben lunga. Esperienze fatte in altri luoghi fanno ben sperare e i dati confermano una tendenza positiva. Il mondo dei libri nonostante i festival, le iniziative e quant’altro, almeno dal punto di vista delle vendite, non segna considerevoli progressi. Giuseppe Dessì, grazie anche al lavoro della Fondazione, occupa un posto di primo piano nell’interesse dei lettori. Al di là delle questioni economiche, l’interesse culturale comunque è sempre molto alto. Non bisogna dimenticare che il libro è una parte, importante certo, ma pur sempre una parte della cultura.

C’è una emozione di questo 2019 di cui farà tesoro?

È difficile per me isolare un solo momento. Sono più d’uno, a partire dalla firma per la costituzione del Parco letterario a febbraio; l’inaugurazione dello stand della Fondazione per la prima volta a Torino, il discorso di Permunian quando ha ritirato il primo premio, la grande umanità di Claudio Magris. Momenti singoli che valorizzano e danno senso a un lavoro di squadra, con il direttivo, con il comune, con i volontari con le persone che incontro per strada. Questo è quello che porto con me.

Cosa resta della storia di Giuseppe Dessì a Villacidro?

Il grande sentimento d’amore per la città e la sua gente. Giuseppe Dessì non era nato a Villacidro, ma vi era cresciuto a casa dei nonni materni, e questo soggiorno l’aveva profondamente segnato tanto che si sentiva parte di quelle montagne e dell’acqua che vi scorreva. Ha insegnato molto e personalmente imparo cose nuove ogni giorno. La lettura delle sue opere è una risorsa inesauribile, un sostegno sicuro nell’affrontare le questioni del quotidiano.

Simone Spada