In più di 20 anni di attività il gruppo catalano Guixot de 8 ha trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi, pezzi unici presentati fino ad ora in 26 nazioni diverse, per un totale di 5000 rappresentazioni. Hanno partecipato nel 2009 e 2010 a Seoul al Kofac, incontro organizzato dalla fondazione coreana per il progresso della scienza e della creatività. Nella quattordicesima edizione di TutteStorie hanno presentato “L’altra vita delle cose“, un luna park di speciale fantasia che ha divertito e animato i tantissimi bambini presenti al festival letterario.

“Questi giochi nascono nel villaggio in cui io vivevo – spiega Joan Rovira, maestro del gruppo – ne ho proposto uno in una festa locale, diverso dai giochi tradizionali. Ha avuto così tanto successo che mi hanno chiesto di crearne un altro per la festa di un altro villaggio e così ho iniziato a realizzarne tanti, molti dei quali sono qui a Cagliari, a TutteStorie”. Una scalata importante per il collettivo che ad oggi ha fatto divertire bambini, ragazzi e adulti di cinque continenti diversi: un salto quantico dalla modernità digitale all’intrattenimento manuale, dove la curiosità dei presenti e la particolarità della novità vincono su cellulari e videogiochi.

I giochi sono interamente realizzati con materiali di recupero: vengono applicati principi fisici e meccanici su oggetti semplici e di uso comune che li rendono interessanti e nuovi. Si scoprono dunque la magia di un magnete, il riflesso di uno specchio, la parabola di una palla senza l’utilizzo di batterie, prese, energia diversa da quella del gioco. “Inizialmente c’è un dialogo col materiale, al quale si aggiungono principi di fisica semplice e di sperimentazione, per capire quale strada potrebbe prendere il gioco. Quando poi lo proponiamo, credo vinca la curiosità dei bambini, che è il miglior maestro. È qualcosa di diverso da quello che hanno in casa, sembra facile ma non lo è e questo li spinge a giocare, riprovare e dunque divertirsi a lungo”.

A partire dai 3 anni e per tutti, l’installazione di Guixot de 8 nella sala Puà dell’Exma di Cagliari si propone come stimolante momento per l’immaginazione di bambini e genitori, che scopriranno quali nuove funzioni dare alle cose: si mette alla prova l’abilità del pubblico con esercizi di tiro, equilibrio, movimento del polso, in una competizione senza vincitori che migliora le capacità di tutti. “Vedere lo spasso di tutti mi dice che il mio è il miglior lavoro del mondo – ammette Rovira – disegnare un sorriso sul viso di tanta gente è una soddisfazione grande”.

Simone Spada