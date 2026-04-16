“Crescere, la guerra”, al Verdi di Sassari la giornalista Francesca Mannocchi racconta conflitti e violenza

Sul palco sassarese la giornalista e inviata di guerra accompagnata dal musicista Rodrigo D’Erasmo per la rassegna “Frequenze”.

Arriva a Sassari“Crescere, la guerra”, lo spettacolo che porta sul palco la voce della giornalista e inviata di guerra Francesca Mannocchi insieme al musicista e compositoreRodrigo D’Erasmo. L’evento andrà in scena il prossimo 18 aprile alle 21 al Teatro Verdi di Sassari.



Lo spettacolo nasce dall’incontro tra parola e musica per attraversare una domanda tanto semplice quanto scomoda: che cosa succede quando la guerra entra nel tempo ordinario delle persone e lo cambia per sempre? E ancora: cosa succede al nostro sguardo?



Gaza, Afghanistan, Siria e altri luoghi attraversati dalla violenza e dalla sua lunga coda entrano in scena non come sfondo, ma come materia viva: corpi, case, famiglie, parole dette e parole mancanti. La guerra non è solo un evento: è un modo in cui la vita si restringe, si sposta, si adatta; è ciò che resta nei gesti, nel sonno, nello sguardo.



“Crescere, la guerra” unisce parola, musica e testimonianza per indagare che cosa significhi crescere, e continuare a crescere, in un mondo che non smette di produrre conflitti. La narrazione tiene insieme esperienza personale e cronaca, e apre uno spazio di ascolto che non cerca consolazione: cerca precisione, responsabilità, presenza. Rinnova il dialogo con il pubblico senza chiedere di “capire” la guerra, ma di non distogliere lo sguardo da ciò che fa alle

persone.

Lo spettacolo, i cui biglietti sono disponibili su TicketOne, fa parte della rassegna Frequenze, organizzata da ARC Suoni Diversi in collaborazione con Roble Factory e Shining Production. Frequenze si presenta come un festival ibrido che unisce psicologia, divulgazione scientifica, prosa, comicità e musica, con l’obiettivo di promuovere un innovativo polo culturale in Sardegna. Il progetto prende avvio a Sassari e si sviluppa progressivamente su scala territoriale, coinvolgendo Alghero, Cagliari e, in prospettiva, l’intera isola.