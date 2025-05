Colm Tóibín, Suad Amiry ed Edoardo Albinati tra gli ospiti della nuova edizione dell’Isola delle storie a Gavoi

Dal 3 al 6 luglio 2025 Gavoi, nel cuore della Barbagia, accoglierà la XIX edizione del Festival Letterario della Sardegna – L’Isola delle Storie, rinnovando un appuntamento culturale che negli anni è diventato punto di riferimento per chi ama la letteratura, il pensiero critico e il dialogo. Per tre giorni il piccolo centro barbaricino si trasformerà in un crocevia di scrittori, lettori, giornalisti e intellettuali, offrendo incontri, dibattiti e laboratori pensati per ogni fascia d’età.

Fedeli allo spirito originario del festival – creare uno spazio condiviso per leggere il presente attraverso le storie – gli organizzatori hanno già annunciato i primi ospiti di rilievo. Tra questi lo scrittore irlandese Colm Tóibín, che presenterà il suo nuovo romanzo Long Island (Einaudi, 2025); l’autrice e attivista palestinese Suad Amiry, già nota per Sharon e mia suocera; ed Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016, che porterà il suo ultimo lavoro I figli dell’istante (Rizzoli, 2025).

Importante anche la presenza di firme del giornalismo italiano. Gavoi ospiterà Beppe Severgnini, volto storico del Corriere della Sera, Maurizio Molinari, ex direttore de La Repubblica, e Luca Misculin, redattore del Post esperto di affari europei e migrazioni.

Tornano inoltre alcune figure molto amate dal pubblico del festival, come la scrittrice Chiara Valerio, finalista al Premio Strega 2024, e la giornalista e autrice Elvira Serra, recentemente uscita con il romanzo Le voci di via del silenzio (Solferino, 2025).

Una novità di quest’edizione sarà il ciclo Esercizi di meraviglia, curato da Tlon (Maura Gancitano e Andrea Colamedici), una serie di appuntamenti pensati per il pubblico più giovane, per riscoprire lo stupore come chiave di lettura del mondo contemporaneo.

Confermate anche le storiche collaborazioni con istituzioni culturali. Il Man – Museo d’arte della provincia di Nuoro curerà un progetto site specific, mentre la rete degli Istituti di cultura europei in Italia porterà a Gavoi voci emergenti della narrativa continentale: Paulina Spiechowicz, Ivana Dobrakovová e Philipp Blom. Il programma ragazzi, curato come sempre dall’Associazione Lughené, vedrà la partecipazione dell’autore Marco Magnone e della scrittrice e illustratrice Susanna Mattiangeli, già vincitrice del Premio Andersen.