Cinema e documentari, parte da Istanbul la nuova edizione della rassegna Visioni Sarde

Tra gli autori selezionati Paolo Zucca, Matteo Martinez, Salvatore Mereu

Ripartirà dalla Turchia il tour cinematografico di Visioni Sarde, la rassegna cinematografica nata nel 2014 dalla collaborazione tra la Cineteca di Bologna e la Federazione Associazioni Sarde in Italia per valorizzare il cinema sardo di qualità, in particolare cortometraggi e documentari. I lavori si apriranno martedì 21 aprile alle 19.30 il cinema Beyoğlu Sineması con l’inaugurazione a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul.

Cresciuto edizione dopo edizione, il progetto continua a rappresentare una vetrina privilegiata per il cinema prodotto in Sardegna, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti emergenti e favorirne la diffusione presso un pubblico sempre più ampio.

Il programma 2026, curato dagli esperti e critici della Cineteca di Bologna, presenta una selezione di cortometraggi e animazioni che attraversano generi e linguaggi diversi, offrendo un ritratto sfaccettato dell’identità culturale sarda.

Ecco i titoli in proiezione: “Ajò West!” di Sara Corbioli, “Brigas” di Lorenzo Spinelli, “Infanzia e gioventù di Gramsci” di Paolo Zucca, Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, “Mamma” di Matteo Martinez, “Su cane est su miu” di Salvatore Mereu, “True Love Waits” di Simone Cicalò, “Una faccia da cinema” di Alberto Salvucci, “Vida e morti di unu maragotti” di Stefano Cau.

“Visioni Sarde si propone di raccontare la Sardegna attraverso il linguaggio cinematografico – sottolineano dall’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul – offrendo uno sguardo autentico e contemporaneo sull’isola. Nel corso degli anni, la rassegna si è distinta per la qualità delle opere selezionate e per l’attenzione rivolta alle nuove tendenze artistiche, conquistando il pubblico, i professionisti del settore e la critica internazionale. Attraverso storie che spaziano dall’animazione al documentario creativo, dal racconto storico all’esplorazione del fantastico, la rassegna offre uno spaccato originale e sorprendente della Sardegna contemporanea, tra memoria, identità e sperimentazione”.

Come già avvenuto del 2025 anche quest’anno la rassegna partirà dall’estero a conferma della sua vocazione internazionale. Dopo poche settimane dall’apertura degli inviti sono arrivate adesioni dalla Turchia alla Libia, dalla Giordania al Belgio, dalla Romania a Cipro, da Israele all’Australia, dalla Finlandia alla Pennsylvania, dal Giappone alla Polonia, dalla Germania agli Stati Uniti, da Hong Kong alla Spagna, dal Cile ai Paesi Baschi, dalla Colombia all’Argentina, dalla Bolivia al Venezuela, dalla Repubblica Dominicana alla Francia, passando per Istanbul, Tripoli, Amman, Gent, Bucarest, Timisoara, Cipro, Gerusalemme, Gold Coast, Helsinki, Jyväskylä, Varsavia, Darmstadt, New York, Pittsburgh, Màlaga, Valencia La Rioja, Antofagasta, Bilbao, Bogotà, Esperanza, Mar de Plata, San Carlos de Bariloche, San Isidro, Tucumàn, Villa Mercedes, Venado Tuerdo, La Paz, Maracay, Santo Domingo, Lille, Lione, Montpellier, Parigi.

“Visioni Sarde” è organizzato e promosso dalla Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso Sardegna Film Commission. Gode del partenariato mediatico di CinemaItaliano.info.

(In evidenza, un frame da “Su cane est su miu” di Salvatore Mereu)