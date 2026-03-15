Brigantinas, un archivio dei ‘subalterni’: lotte e resistenza in Sardegna tra terra, fotografia e memoria

Dal grido di Paska Zau passando per il banditismo, le lotte dei minatori e le proteste antimilitariste: il progetto di Nicola Lo Calzo – tra fotografia contemporanea, documenti e ricerca d’archivio – indaga la subalternità in Sardegna tra tradizione, sguardo coloniale e storie femminili dimenticate.

di Andrea Tramonte



“Tornamus a su connottu”, ha gridato nel 1865 la contadina nuorese Paska Zau durante la rivolta contro la privatizzazione delle terre avviata dai Savoia quarant’anni prima con l’Editto delle chiudende. Un grido che attraversa la storia dell’Isola e che ritorna all’inizio di Brigantinas, il progetto fotografico di Nicola Lo Calzo presentato nel 2024 al Museo Nivola di Orani – allora guidato da Giuliana Altea e Luca Cheri – e diventato ora anche un libro pubblicato da L’Artiere. Da quell’episodio – rimasto nell’immaginario collettivo come simbolo delle lotte contadine per l’uso comunitario della terra – prende forma una riflessione più ampia sulla subalternità in Sardegna e sui modi in cui è stata vissuta, rappresentata o cancellata nel tempo.

Continua a leggere dopo la foto

Nicola Marcello con la sua aquila reale, falconiere e abitante di Gavoi, Nuoro. Nicola Lo Calzo, dalla serie “Brigantinas”. Progetto realizzato dal Museo Nivola di Orani nell’ambito di Strategia Fotografia 2024 del Ministero della Cultura. Copyright l’artista

Il fotografo – classe 1979, docente e ricercatore all’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy e alla CY Cergy Paris Université – parla di una sorta di “archivio dei subalterni” e prova a mettere in relazione immagini e storie che attraversano la memoria dell’Isola, interrogando “i meccanismi di (in)visibilizzazione delle lotte passate e contemporanee – politiche, ecologiche e femministe – attraverso un certo uso contraddittorio della tradizione”. Una tradizione che può funzionare come supporto identitario ma anche – scrive – come “dispositivo eteronormativo e strumento funzionale a processi di riappropriazione neoliberista (marketing, turismo di massa, biopotere)”.

Il progetto – vincitore del bando Strategia fotografia 2023 promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura – nasce dall’intreccio tra ricerca storica, lavoro sul campo e riflessione critica sulle immagini. Fotografie contemporanee, documenti e materiali d’archivio vengono accostati per comporre una cartografia della memoria che attraversa diverse stagioni della storia sarda. Al centro c’è il rapporto con la terra. “Costituisce un supporto identitario, un orizzonte simbolico, politico, culturale ed effettivo – scrive Lo Calzo – all’interno del quale è possibile affermare la propria soggettività”. È un legame che nella storia dell’Isola si è espresso in molte forme: dalle rivolte contadine al banditismo barbaricino, dalle lotte dei minatori di Buggerru nel 1904 alla protesta antimilitarista di Pratobello nel 1969, fino alle mobilitazioni più recenti contro lo sfruttamento dei territori.

Dentro questa traiettoria Brigantinas guarda anche alla dimensione della tradizione e in particolare delle feste popolari, con occhio critico. Lo Calzo osserva come la definizione estetica di alcune grandi celebrazioni dell’isola – dalla Cavalcata sarda alla spettacolarizzazione di alcune feste religiose – coincida storicamente con uno dei momenti più duri della repressione delle occupazioni contadine e delle forme di dissenso classificate come banditismo alla fine dell’Ottocento. “L’intento sembra essere quello di spostare il legame ancestrale con la terra dallo spazio fisico e storico della lotta al campo simbolico della tradizione, dove il conflitto viene sublimato e pacificato”.

Continua a leggere dopo la foto

Vittoria Marras, attrice e abitante di Nuoro, nei panni di Paska Zau (Nuoro 1808-1882), durante le riprese di Su Connuttu, Cascina Costiolu, Nuoro. Nicola Lo Calzo, dalla serie “Brigantinas”. Progetto realizzato dal Museo Nivola di Orani nell’ambito di Strategia Fotografia 2024 del Ministero della Cultura. Copyright l’artista

È sul piano delle rappresentazioni che si inserisce la riflessione dei curatori Elisa Medde e Giangavino Pazzola, che leggono il progetto anche come un confronto con il modo in cui la Sardegna è stata raccontata e – diremmo – ‘deformata’ nel tempo. Entra in gioco qui lo sguardo esterno spesso legato a dinamiche coloniali e a una lunga tradizione di rappresentazioni esotizzanti dell’Isola. Medde e Pazzola ricordano come molte immagini prodotte tra Ottocento e Novecento nascano in un contesto in cui “l’antropologia criminale, la fotografia segnaletica e gli studi sulle classi sociali disagiate erano intrecciati”, contribuendo a costruire “un racconto a tratti semplificato di fenomeni complessi e non adeguatamente studiati”.

La rappresentazione della Sardegna – osservano – si inserisce così in un sistema più ampio di produzione di stereotipi che riguarda molti territori considerati periferici. La rappresentazione del mondo sardo in chiave primitiva ed esotica ha contribuito a fissare nel tempo un’immagine dell’isola in qualche modo falsificata. Uno sguardo che ha prodotto una narrazione in cui “i sardi non sono in realtà coloro che in primo luogo producono questa immagine, ma che in qualche maniera se ne appropriano successivamente e di rimando”. Ovvero: ci si adegua a quel racconto esterno e lo si fa proprio.

Continua a leggere dopo la foto

Chiara, Membro del gruppo di donne+ transfeminnista Bruxas Ogliastrinas. Arbatax, Sardegna. Nicola Lo Calzo, dalla serie “Brigantinas”. Progetto realizzato dal Museo Nivola di Orani nell’ambito di Strategia Fotografia 2024 del Ministero della Cultura. Copyright l’artista

Il lavoro di Lo Calzo prova invece a “costruire uno sguardo emancipato” sull’Isola, interrogando “alcuni aspetti del rapporto di dipendenza cui la Sardegna è stata ed è tuttora sottomessa”, un rapporto che “ha generato subalternità sociale, economica, politica che si interseca sul piano dell’ideologia e del senso comune con la formazione di dispositivi che agiscono istituendo soggettività specifiche, e subalterne”. Le immagini di Brigantinas si muovono su questo terreno. Accanto ai ritratti contemporanei compaiono fotografie segnaletiche e materiali d’archivio provenienti da istituzioni come l’Archivio di Stato di Nuoro o il Museo del banditismo di Aggius. In queste immagini tornano soprattutto figure femminili: donne coinvolte nelle rivolte per la terra, contadine e lavoratrici, ma anche donne registrate negli archivi giudiziari come “delinquenti”. Biografie che vengono rilette dentro il contesto sociale e politico dell’epoca, dalle occupazioni delle terre alla repressione del banditismo, fino ai processi di costruzione dello Stato nazionale.