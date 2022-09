Arte, design e musica allo Spazio Ilisso: Mara Damiani si racconta a Marco Peri

Nella suggestiva atmosfera Dèco dello Spazio Ilisso, che racconta di idee, cultura, storia e comunità – quella legata a Grazia Deledda, Sebastiano e Salvatore Satta, Antonio Ballero e Francesco Ciusa – complice un aperitivo (e un cadeau per i partecipanti firmato dall’artista), sabato 1 ottobre a partire dalle ore 18 la designer cagliaritana, Mara Damiani dialogherà con lo storico dell’arte Marco Peri.

L’artista “figlia” del design identitario racconterà del viaggio metaforico che compie ogni volta che lavora alle sue creazioni. Progettista per importanti marchi e aziende, brand creator, designer per oltre vent’anni alla The Walt Disney Company IT. Oggi Mara Damiani continua la sua ricerca che la porta a vivere le realtà di cui racconta: una narrazione per immagini dall’impronta subito riconoscibile e che come macro soggetto hanno la Sardegna, la sua terra, a sottolinearne radici e appartenenza. Ed ecco che i grandi temi della Isola come Sant’Efisio e la sua tradizione, i ricchi costumi e gioielli dei paesi sardi, i decori, i colori e le grafiche tipici, diventano linguaggio universale.

Dialogherà con l’artista Marco Peri, storico dell’Arte e docente di Fenomenologia delle Arti Contemporanee allo Ied, Istituto Europeo di Design di Cagliari, i cui interessi si sono concentrati sulle pratiche educative relazionali.

Durante la serata, accompagnata dal fantasista polistrumentista Nicola Agus, si brinderà con un Vermentino in purezza della cantina di Santadi, perfetto per affiancare uno dei dolci tipici della nostra Isola, le “pabassine”.