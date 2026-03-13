Arte contemporanea, Cagliari rende omaggio a Rosanna Rossi alla Galleria comunale

Sabato il riconoscimento dell’amministrazione alla pittrice cagliaritana, protagonista dell’arte italiana del secondo Novecento.

Cagliari rende omaggio a Rosanna Rossi, tra le figure più significative dell’arte italiana del secondo Novecento. Il riconoscimento sarà consegnato sabato 14 marzo alle 11 alla Galleria comunale d’Arte, in un appuntamento che chiude idealmente la settimana di iniziative promosse dal Comune in occasione della Giornata internazionale della donna. Negli ultimi mesi la Commissione Pari opportunità del capoluogo ha lavorato per riportare al centro della memoria collettiva alcune figure femminili della storia sarda e cagliaritana, coinvolgendo anche le scuole. All’inizio delle celebrazioni erano state ricordate Teresa Mundula, Assunta Pittaluga e le sorelle Giuseppina e Albina Coroneo, donne che hanno lasciato un segno nella vita civile e culturale della città.

L’ultimo appuntamento sarà dedicato proprio a Rosanna Rossi. Il sindaco Massimo Zedda consegnerà all’artista un riconoscimento alla presenza delle assessore alle Pari opportunità e alla Cultura, Giulia Andreozzi e Maria Francesca Chiappe. All’incontro parteciperà anche Efisio Carbone, direttore del Polo museale Isre – Istituto superiore etnografico. Nata a Cagliari nel 1937, Rossi si è formata a Roma prima di tornare in Sardegna nel 1958. Da allora ha portato avanti una lunga ricerca artistica che attraversa oltre sessant’anni di sperimentazione, muovendosi tra figurazione e astrazione e sviluppando un linguaggio personale incentrato sul dialogo tra colore, materia e segno.

Il tributo della città vuole riconoscere proprio questo percorso, che ha reso Rosanna Rossi un punto di riferimento nel panorama dell’arte contemporanea italiana e una delle protagoniste della scena culturale sarda. Con l’incontro alla Galleria comunale d’Arte si chiude così il ciclo di iniziative dedicate alle donne che hanno contribuito – e continuano a contribuire – alla storia culturale e civile di Cagliari.