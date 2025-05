Animazione, al via a Carbonia il primo corso di alta specializzazione. La docente è la canadese Karine Charlebois, collaboratrice Disney

È stato inaugurato ufficialmente alla Fabbrica del Cinema di Carbonia il primo corso di alta specializzazione professionale certificata per Storyboard Pro, promosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission nell’ambito del progetto Nas – New animation in Sardegna. Un passo decisivo che segna l’ambizione della Sardegna di diventare un centro di riferimento per la formazione e la produzione nel settore dell’animazione digitale.

L’iniziativa nasce con il sostegno della Regione, con l’obiettivo di rafforzare la filiera dell’audiovisivo e di offrire nuove prospettive occupazionali ai talenti locali. Il settore animation, infatti, è stato individuato come uno dei comparti a più alto potenziale per lo sviluppo dell’economia creativa dell’isola. «Investire nelle nuove professioni del cinema, soprattutto nei territori con vocazione e infrastrutture, è una scelta strategica», ha sottolineato Ilaria Portas, assessora regionale alla Cultura, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione. Durante l’incontro inaugurale sono intervenuti, oltre all’assessora Portas, anche Matteo Frate, direttore della Sardegna Film Commission, Moreno Pilloni e Paolo Serra della Società Umanitaria Carbonia, e Carolina Melis, responsabile del progetto Nas. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Il corso, il primo nel suo genere in Sardegna, è frutto di una collaborazione internazionale con la canadese Toon Boom Animation Inc., leader mondiale nello sviluppo di software per l’animazione 2D. Al centro della formazione il programma Storyboard Pro, ampiamente utilizzato nei più importanti studi di produzione a livello globale. Si tratta di un percorso intensivo e completamente in lingua inglese, articolato in 13 settimane di lezione in presenza presso la Fabbrica del Cinema e ulteriori cinque settimane dedicate agli esami di certificazione e agli eventuali retake. In totale, oltre 500 ore di formazione che rappresentano un vero e proprio full immersion nella professione di storyboard artist.

A guidare gli studenti sarà una docente d’eccezione, Karine Charlebois, artista canadese con trent’anni di esperienza nel settore, che ha firmato il design e la regia di serie iconiche come My Little Pony, Arthur, L’Ispettore Gadget e F is for Family, oltre a collaborazioni con Disney per i fumetti di Gargoyles. La sede scelta per lo svolgimento delle lezioni è la Fabbrica del Cinema, uno spazio unico situato all’interno dell’ex Direzione della Grande Miniera di Serbariu, oggi centro culturale gestito dalla Società Umanitaria – Centro servizi culturali Carbonia, da anni punto di riferimento per il cinema e l’audiovisivo in Sardegna.

A completamento del percorso, gli allievi che conseguiranno la certificazione professionale internazionale Toon Boom potranno accedere, su richiesta, a postazioni gratuite di co-working presso la sede della Sardegna Film Commission a Sa Manifattura, a Cagliari, per proseguire il proprio sviluppo professionale in un ambiente stimolante e connesso con il mondo dell’industria audiovisiva. Il progetto Nas – New animation in Sardegna punta a trasformare l’isola in un polo europeo dell’animazione, capace di attrarre produzioni internazionali, sviluppare occupazione qualificata e dare valore al talento locale. La selezione al corso è stata aperta a candidati in possesso di diploma di scuola superiore e una certificazione linguistica di livello B1.