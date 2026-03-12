A Ulassai venti artisti e tre curatori per la Biennale dedicata a Maria Lai

Pittura, fotografia, video e installazioni per una rassegna che riflette sul dialogo tra arte contemporanea, paesaggio e territori.

Ulassai torna a essere un laboratorio diffuso di arte contemporanea. Dal 21 marzo al 7 giugno 2026 il paese ogliastrino ospita la seconda edizione della Biennale di arte contemporanea, intitolata “Il significato dell’opera”, un progetto che coinvolge venti artisti e tre curatori ospiti e che si sviluppa tra due sedi espositive, la Stazione dell’Arte e il CaMuC – Casa Museo Cannas.

La rassegna è promossa dal Comune di Ulassai e dalla Fondazione Stazione dell’Arte, con l’organizzazione di Sémata Soc. Coop., all’interno del progetto “Ulassai: dove la natura incontra l’arte”, finanziato dal Pnrr. Dopo la prima edizione del 2024, la Biennale torna nel paese legato alla figura di Maria Lai, confermando l’obiettivo di trasformare Ulassai in una piattaforma di ricerca e confronto sull’arte contemporanea.

Il titolo scelto per questa seconda edizione prende le mosse da una riflessione centrale nell’opera dell’artista ulassese. Per Maria Lai l’opera non era un oggetto concluso, ma un processo aperto che prende forma nel dialogo tra artista, luogo e pubblico. “L’opera non esisterebbe senza le interpretazioni, che possono essere infinite”, affermava. Da questa idea nasce un progetto che interroga il rapporto tra autore e opera nel presente, in un momento in cui l’arte manifesta una forte vocazione universale ma continua a cercare radici nei territori e nelle comunità.

La Biennale si sviluppa negli spazi della Stazione dell’Arte e del CaMuC, due luoghi centrali per la vita culturale di Ulassai che per l’occasione diventano un unico spazio di ricerca e confronto tra alcune delle realtà più attive nella promozione dell’arte contemporanea in Sardegna. Durante il periodo della rassegna sarà visitabile anche la collezione permanente dedicata a Maria Lai, con un rinnovato allestimento delle opere più significative della sua poetica.

La direzione artistica è affidata allo storico e critico d’arte Gianni Murtas, autore di numerosi studi su Maria Lai, insieme a Marco Peri, storico dell’arte e direttore della Stazione dell’Arte. Accanto a loro sono stati invitati tre curatori ospiti, chiamati a sviluppare progetti espositivi legati al tema della Biennale: Giannella Demuro, direttrice artistica del Museo di arte ambientale Organica; Ivo Serafino Fenu, legato al Parco delle arti Molineddu ideato da Bruno Petretto; e Francesca Sassu, fondatrice e direttrice artistica della residenza nocefresca.

Il progetto espositivo riunisce venti artisti e si articola in tre percorsi che attraversano linguaggi e sensibilità diverse. Nella sezione curata da Giannella Demuro dialogano le opere di Fabiana Casu, Eleonora Desole, Giuseppe Loi e Davide Mariani, in un confronto diretto con il paesaggio e con la natura intesa non come sfondo ma come interlocutore attivo. Il progetto riflette sui tempi lenti dei luoghi e sulla responsabilità ecologica nei confronti dei territori.

La sezione curata da Ivo Serafino Fenu mette invece in relazione dieci artisti organizzati in cinque coppie: Giovanni Carta con Gianni Nieddu, Daniela Frongia con Stefano “Feffo” Porru, Mattia Enna con Daniela e Francesca Manca, Giusy Calia con Antonello Fresu e Sabrina Oppo con Josephine Sassu. Il progetto prende spunto da un’espressione della tradizione artigianale sarda rilanciata da Eugenio Tavolara e pone al centro la responsabilità dell’artista come soggetto attivo nella società, attraverso opere nate dall’incontro e dalla collaborazione.

Il terzo percorso, curato da Francesca Sassu per la residenza Nocefresca, propone una riflessione sulla campagna sarda contemporanea e sulle trasformazioni delle piccole comunità rurali. Attraverso fotografia, installazione, video e scultura, Chiara Cordeschi, Laure Jolissaint, Josef Kováč, Renée Lotenero e Simone Mizzotti costruiscono un racconto corale del vivere rurale di oggi, intrecciando sguardi locali e internazionali. L’inaugurazione è in programma sabato 21 marzo alle 10.30 al CaMuC, mentre la mostra resterà visitabile fino al 7 giugno 2026.