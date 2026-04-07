A Cagliari “Voci della Terra” di Medas, teatro e cucina per raccontare la Sardegna

Dal 9 aprile all’11 giugno al Teatro Adriano la rassegna dei Figli d’Arte Medas: otto appuntamenti tra narrazione, musica e degustazioni dedicate ai prodotti tradizionali.

Il teatro diventa racconto del cibo e della memoria. Giovedì 9 aprile alle 20.30 al Teatro Adriano di Cagliari debutta “Voci della Terra”, la nuova rassegna ideata dalla compagnia Figli d’Arte Medas guidata da Gianluca Medas, un progetto che unisce narrazione, musica e cucina per riportare al centro i prodotti della tradizione sarda.

La rassegna si svilupperà fino all’11 giugno con otto appuntamenti pensati come esperienze immersive, in cui ogni serata sarà dedicata a un prodotto simbolo del patrimonio agroalimentare dell’isola. Non si tratta solo di gastronomia, ma di storie, identità e relazioni che legano comunità, territorio e ambiente.

Sul palco sarà lo stesso Medas a guidare il pubblico tra racconti e contesti, affiancato da cuochi e cuoche locali che porteranno testimonianze dirette delle tradizioni. La componente musicale, curata da Nicola Agus, contribuirà a costruire un percorso sensoriale, mentre le degustazioni finali saranno organizzate da Mesa Noa Food Coop Cagliari.

Il progetto, promosso dall’associazione Figli d’Arte Medas insieme ad Art’In e sostenuto anche dal lavoro di connessione territoriale di Laore Sardegna, punta a valorizzare i prodotti locali non come elementi folkloristici, ma come espressioni autentiche della cultura e della biodiversità dell’isola. I protagonisti della rassegna appartengono infatti ai Prodotti agroalimentari tradizionali, riconosciuti per tecniche e saperi tramandati nel tempo. Il primo appuntamento sarà dedicato ai ceci di Musei, varietà recuperata dopo essere stata portata all’estero negli anni Trenta da un ricercatore russo.