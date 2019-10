Domani 4 ottobre, nell’aula magna della facoltà di Ingegneria e Architettura (via Marengo, Piazza d’Armi), il noto matematico Piergiorgio Odifreddi terrà una lectio magistralis dal titolo ‘I numeri dell’arte’. “L’iniziativa, fortemente voluta dalla rettrice Maria Del Zompo, si inserisce nell’ambito della rassegna ‘M=M(c,t)+m – Matematica, Cinema, Teatro + Musica’ organizzata dal dipartimento di Matematica e Informatica”, spiegano in una nota dall’università di Cagliari. Dopo i saluti del Rettore, alle 19, il programma prevede l’introduzione di Lucio Cadeddu, docente del dipartimento e coordinatore della rassegna.

Odifreddi è un matematico di fama internazionale, scienziato, divulgatore e scrittore sagace. È esperto di storia della scienza, politica, filologia, filosofia e religione e massimo conoscitore e promulgatore delle commistioni tra la matematica e le scienze umanistiche. Ha studiato matematica in Italia e si è specializzato in Logica negli Stati Uniti e in Unione Sovietica. Ha insegnato Logica matematica nell’ateneo di Torino e alla Cornell university, nello Stato di New York. La sua passione per la scienza si esplica anche nella scrittura e nella collaborazione con quotidiani nazionali quali La Stampa, Repubblica e Le Scienze.