Wind3 a Cagliari chiude, lavoratori a Sassari o fuori dall’azienda: protesta sindacati

Sindacati in piazza davanti alla Regione: “Il trasferimento a Sassari equivale a un licenziamento”.

Sciopero e presidio domani, sabato 14 marzo, per i lavoratori del negozio Wind3 di Cagliari, che l’azienda ha deciso di chiudere proponendo ai dipendenti il trasferimento a Sassari. La mobilitazione, promossa da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, è prevista dalle 10 alle 11.30 davanti all’assessorato regionale del Lavoro. La protesta arriva dopo un primo incontro che si è tenuto nei giorni scorsi proprio in assessorato. Secondo i sindacati regionali, però, l’azienda avrebbe respinto la richiesta di individuare soluzioni alternative per i lavoratori coinvolti.

“L’azienda, che in Sardegna impiega oltre 300 lavoratori, ha respinto totalmente la richiesta di riqualificare e reinserire i lavoratori e le lavoratrici del punto vendita nelle altre attività svolte dal gruppo”, spiegano le segreterie regionali. Per i sindacati la proposta di trasferimento a Sassari rischia di tradursi, di fatto, in un licenziamento. “Wind Tre Retail fa parte di un gruppo molto più ampio nel settore delle telecomunicazioni – sottolineano Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil – e non è la prima volta che lavoratori impiegati in un negozio vengano riassorbiti in altre attività del gruppo. Per questo riteniamo inaccettabile il disimpegno mostrato in questo caso”.

Le organizzazioni sindacali rivolgono inoltre un appello all’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca, chiedendo un intervento diretto per avviare un confronto con i vertici dell’azienda. “I tempi sono stretti, perché il negozio chiuderà a fine mese – concludono i sindacati – ma confidiamo che, anche grazie all’impegno della Regione, i lavoratori e le lavoratrici che operano da oltre vent’anni possano continuare la loro attività all’interno del gruppo”.